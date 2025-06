Cme Vitt Chiusi trionfa nella finale play-off di serie C femminile

EMMEPI GROUP PONTE FELCINO

0

CME VITT CHIUSI

3

(22-25, 18-25, 30-32) PONTE FELCINO: Ribelli 14, Mazzasette 10, Ceccarelli 9, Valocchia 5, Essienobon M. 5, Gallina 4, Pici (L1), Essienobon A. 9, Kulakowska. N.E. – Fiorucci, Gentile, Castellani, Angioloni, Mancini M., Mancini G. (L2). All. Michele Cacciatore.

CHIUSI: Distante 15, Corselli 13, Tamagnini 12, Monti 5, Termo 5, Valdambrini 2, Masini (L1), Menchicchi. N.E. – Merluzzo, Tosoni, Palazzi, Gori, Ceccarini (L2). All. Emanuele Pippi. Arbitri: Leonardo Valeriani e Filippo Angeloni. EMMEPI (b.s. 10, v. 5, muri 4, errori 20). VITT (b.s. 8, v. 9, muri 3, errori 6).

PONTE FELCINO – La finale dei play-off di serie C femminile è stato l’inevitabile epilogo di una stagione da record per la favorita Cme Vitt Chiusi che ha vinto tre a zero la Emmepi Group Ponte Felcino. Le toscane sono entrate in campo con l’atteggiamento giusto, chiudendo bene i primi due set. Il terzo invece è stato molto combattuto, con le padrone di casa che non hanno mai mollato, annullando diversi match point prima di alzare bandiera bianca. Meritati i festeggiamenti per un traguardo non scontato ad inizio stagione.