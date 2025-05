Coach Medei punta su una Lube determinata per gara4 contro Trento

Coach Medei rivuole una Lube agonisticamente tosta come giovedì. "In gara2 siamo stati sempre attaccati alla partita. Sono felicissimo di aver conquistato gara4, e quindi di tornare a Civitanova, davanti a questo pubblico meraviglioso che ci sostiene dal primo all’ultimo pallone. Nei playoff bisogna pensare a una partita alla volta, sono convinto che oggi potremo fare bene pure a Trento continuando a sfoderare questo spirito, l’atteggiamento che abbiamo messo in campo".

Il centrale Gargiulo, 7 punti con 4/5 e soprattutto 3 muri poderosi in gara2, anticipa così la trasferta alla ilT Quotidiano Arena: "Mi aspetto una sfida complicata, come lo sono state le prime due. Le finali sono belle quanto difficili. Non dobbiamo pensare troppo, ma presentarci a Trento tranquilli per poi sudare su ogni pallone e mettere in campo la miglior pallavolo possibile. Questo per me è un anno di grandi novità e gare titolate, finora alla mancanza di esperienza ho sopperito con grinta e carattere. In casa la battuta ci ha dato una grossa mano contro l’Itas, ma dobbiamo essere concentrati sotto ogni aspetto e lavorare bene in tutti i fondamentali per essere in grado di lottare e vincere con il muro, l’attacco e la difesa".

Andrea Scoppa