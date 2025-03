Coach Medei. "Vogliamo mantenere un livello di gioco alto e conquistare l’intera posta in palio»

Parola ai due tecnici alla vigilia. Il pensiero di Giampaolo Medei: "Mi aspetto un bel clima al palazzetto. Sono molto contento per la salvezza guadagnata dalla Yuasa. Noi, invece, abbiamo messo in cassaforte il terzo posto, quindi tutti gli interpreti in campo giocheranno a pallavolo senza pressioni. Ci teniamo a mantenere l’imbattibilità casalinga, continuando un trend interno positivo che ci porterà all’inizio dei playoff Scudetto e alla finale di Challenge Cup. Il nostro obiettivo è mantenere un livello di gioco alto e portare a casa i tre punti in palio".

Così invece Massimiliano Ortenzi: "Questa settimana abbiamo lavorato meno, i ragazzi meritavano un po’ di recupero fisico e mentale, visto il percorso dispendioso. Quello di andare a giocarci questo derby senza pensieri è un premio. Sarà sicuramente una festa, dovremo essere bravi a onorare quel tipo di palcoscenico, con tanto pubblico che ci seguirà. L’obiettivo è di fare una buona partita cercando di migliorare il risultato dell’andata, perché perdemmo 3-0 e non ci è piaciuto".