Colpaccio Savino Del Bene. Bosetti innesto olimpico

Per completare il reparto delle schiacciatrici la Savino Del Bene ha puntato su una giocatrice entrata a pieno titolo nella storia del volley: Caterina Bosetti, campionessa olimpica ai Giochi di Parigi e una delle più esperte e vincenti in assoluto. "Sono entusiasta di intraprendere questa nuova avventura con la Savino Del Bene: una società che si è affermata tra le realtà più importanti della pallavolo italiana e non solo. Darò il massimo per contribuire a raggiungere obiettivi sempre più prestigiosi", ha confessato.

Rientra in Italia dopo un anno con la maglia del VakifBank campione di Turchia, che Scandicci ha incontrato, e sconfitto, nella semifinale della Final four della Cev Champions League che si è giocata a maggio a Istanbul. Fra campionato e le nove presenze in Champions Bosetti ha totalizzato 147 punti, 17 muri e 29 ace dimostrando ancora una volta l’efficacia in attacco e in battuta, oltre a grande solidità in seconda linea. Nata a Busto Arsizio il 2 febbraio 1994, Caterina è cresciuta in una famiglia di pallavolisti: figlia di Giuseppe, l’allenatore più vincente delle nostre giovanili, e dell’ex azzurra Franca Bardelli, e sorella di Lucia, di cinque anni più grande, della quale ha seguito le orme. Dopo l’inizio, tredicenne, nell’Amatori Orago, dal 2008 al 2011 fa parte della Nazionale under 18 con cui conquista l’argento agli Europei 2011. A 15 anni debutta in A1 col Villa Cortese; vi rimane per quattro stagioni vincendo due volte la Coppa Italia. Nel 2010 il titolo europeo under 19 e il premio come miglior giocatrice; nel 2011 il Mondiale under 20 e la palma di MVP dell’intero torneo. In quello stesso anno fa ingresso nella Nazionale maggiore e conquista la Coppa del Mondo. Nel 2013-2014 vola in Brasile e con l’Osasco si aggiudica il titolo e la Coppa nazionale; l’anno dopo in Turchia con il Galatasaray. Poi fa ritorno in Italia: una stagione a Novara, due a Modena, altrettante a Casalmaggiore e altre quattro di nuovo a Novara dove colleziona le vittorie in Wevza Cup e in Challenge.

Il palmarès di Caterina si arricchisce ulteriormente negli ultimi tre anni: nel 2022 conquista l’oro in Volleyball Nations League e il bronzo iridato, mentre nel 2024 timbra nuovamente l’oro nella VNL e il titolo olimpico.

Franco Morabito