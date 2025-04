Conegliano a un passo dallo scudetto dopo la vittoria su Milano

Conegliano a un passo dallo scudetto. Davanti agli oltre 12mila spettatori dell’Unipol Forum di Assago praticamente tutto esaurito, le campionesse d’Italia, d’Europa e del Mondo in carica hanno bissato il successo ottenuto mercoledì scorso tra le mura amiche imponendosi con un netto 3-0 ai danni delle padrone di casa della Numia Vero Volley Milano. Un grande passo avanti verso l’ottavo tricolore della loro storia, il settimo consecutivo. Paola Egonu e compagne hanno venduto cara la pelle nei primi due set, come già successo in gara 1, ma quando sono finite sotto 0-2 hanno alzato bandiera bianca. Nei primi due parziali le Pantere sono partite male, ma palla dopo palla hanno rimontato: in particolare nel secondo non si sono scomposte sul 7-2 e sfruttando una Gabi (Mvp e top scorer con 19 punti) determinante sui palloni più pesanti hanno messo la freccia, andando a prendersi un bel pezzo di scudetto. Tanti, ancora troppi, gli errori decisivi delle ragazze di coach Stefano Lavarini, che in attacco sono state ancora Egonu-dipendenti, con Myriam Sylla e Nika Daalderop che al di là dei problemi in ricezione non sono riuscite a chiudere in doppia cifra. Hena Kurtagic si è sbloccata, ma i tre muri messi rispediti al mittente sono stati pochi per quelle che sono le sue capacità.

Dall’altra parte, invece, oltre a Gabi, Zhu Ting e Isabelle Haak (pur meno efficace di quattro giorni prima) hanno sempre risposto presenti alle alzate di Wolosz. Al resto ha pensato una Moki De Gennaro attentissima in difesa. Coach Lavarini a fine partita si è inchinato davanti alle quotatissime rivali: "Nei primi due set ce la siamo giocata per due terzi, poi è sempre venuta fuori la loro maggiore solidità oltre che capacità di giocare i punti decisivi. Sono contento comunque che non abbiamo mollato, provandoci fino in fondo. Come si riapre ora questa serie? Andando a casa loro provando a vincere. Dovremo osare di più, paradossalmente anche troppo". La serie proseguirà martedì al PalaVerde di Villorba (Treviso) alle 20.30 con gara 3: sarà il primo match point per la Prosecco Doc Imoco Conegliano che potrebbe chiudere al primo tentativo davanti ai suoi tifosi una stagione in cui ha perso soltanto una partita, in semifinale con l’Igor Gorgonzola Novara.

Milano, alla quattordicesima sconfitta negli scontri diretti con le venete tra tutte le competizioni, avrà invece bisogno di una vittoria per riportare la serie all’Allianz Cloud o al Forum di Assago: nel caso si giocherebbe venerdì 25 aprile con la bella due giorni più tardi. In ogni caso ci sarà poi una importantissima chiusura di stagione: il 3 maggio a Istanbu, Conegliano e Milano si troveranno nuovamente di fronte nella semifinale di Champions League. Una gara secca in campo neutro che metterà in palio il passo per l’ultimo atto della massima competizione europea.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (22-25, 20-25, 18-25).