Consorzio, altra notte magica alle porte. Stasera Monza sfida i campioni d’Europa

Il Consorzio Vero Volley è pronto a vivere un’altra notte magica. Dopo il trionfo delle ragazze che, guidate da capitan Paola Egonu, sabato sera a Trieste hanno conquistato la loro prima storica Supercoppa, stasera tocca ai ragazzi cominciare la loro stagione: in Superlega, col posticipo della prima giornata di campionato. All’Opiquad Arena sarà big match contro la Sir Susa Scai Perugia, campione d’Europa in carica. Simone Giannelli e compagni, reduci dalla tournée in Giappone, sono i favoriti per lo scudetto ma i brianzoli sognano subito il colpaccio. L’età media del roster è di 25 anni, anche se molti giocatori vantano esperienze internazionali di rilievo. Tra questi spicca lo schiacciatore bulgaro Martin Atanasov, vicecampione del mondo con la propria nazionale, dopo la finale persa proprio contro gli Azzurri.

Ormai alle spalle otto intense settimane di preparazione, arricchite da diversi test match (l’ultimo disputato giovedì scorso a Piacenza): per Monza è il momento di misurarsi per i primi punti in palio.

La sfida con Perugia sarà una sorta di remake della Finale Scudetto 2023/2024, ma anche dei quarti di finale della Champions League 2025. In entrambi i casi alla fine ebbero la meglio gli umbri, come ricorda bene coach Massimo Eccheli (nella foto) che però, alla vigilia, ha lanciato il suo guanto di sfida: "Contro i campioni d’Europa sarà una gara molto impegnativa per noi, l’obiettivo è farla diventare altrettanto difficile per loro. I ragazzi hanno lavorato bene: stiamo smaltendo qualche acciacco, però la squadra è pronta a fare il miglior esordio possibile in campionato". Sui tifosi, poi: "L’Opiquad Arena ci dà sempre una spinta in più, il pubblico ha lottato e sofferto con noi sia nella buona che nella cattiva sorte. Avere accanto i nostri supporters facilita l’approccio alla SuperLega della squadra, un gruppo che è giusto ricordare come sia composto da tanti giovani".

Domenica alle 19 sarà poi già tempo della prima trasferta, al PalaPanini contro la Valsa Group Modena, reduce ieri sera dall’esordio stagionale sul campo dei cugini dell’Allianz Milano. Il sogno della Vero Volley Monza è di arrivarci da prima della classifica.