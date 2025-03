Conto alla rovescia per i playoff: "Lube, sfida difficile con Milano"

Tre giorni all’inizio dei playoff, tre giorni al momento decisivo della stagione, quando tutto può succedere in bene o in male. Il momento che vede sbocciare i fuoriclasse, ma anche quello dove chi è già fuoriclasse deve dimostrarlo. Non è retorica, adesso si azzera tutto ed esempi ci sono stati anche recentemente ricordando la grande cavalcata fatta da Monza un anno fa fino alla finale. La stessa Lube più volte è "risorta" quando sembrava spacciata. L’ultima volta nel 2023 e proprio contro l’Allianz con cui aprirà questa post season. Allora eravamo in semifinale (biancorossi sotto 2-1 e sotto pure in gara4 a Milano), stavolta si gioca per i quarti dopo una regular season che ha visto Civitanova finire al terzo posto e i meneghini al sesto. Tanta la curiosità per scoprire come il giovane gruppo di Medei saprà affrontare gare dove spesso esperienza e nervi saldi fanno la differenza. Curiosità in particolare per Mattia Boninfante, la grande scommessa - finora vinta - del club. Il 2004 vivrà i primi playoff di SuperLega da titolare, una rivoluzione per Civitanova che nelle ultime edizioni faceva affidamento su icone come De Cecco e Bruno. Il figlio d’arte (papà Dante ha appena patito una dolorosa retrocessione a Taranto) parla così dell’imminente grande esperienza.

È un’attesa diversa? "Un po’, ma non così tanto. Chiaro che mi rendo conto che sarò ben più protagonista rispetto al passato, ma dopo mesi trascorsi a prepararli, non vedo l’ora di giocare i playoff".

Milano l’avete affrontata tre volte in stagione. In campionato successi 3-0 per chi giocava in casa ma forse la partita da prendere come riferimento è quella per i quarti di Coppa Italia quando vi siete imposti 3-2. Un avversario scorbutico l’Allianz. "Vero. Parliamo di una società che sa dare il meglio nei confronti a eliminazione diretta e che in epoca recente ha eliminato sia Perugia che Piacenza, quindi sarà una serie complicata. Sporcano molti attacchi con il muro, difendono parecchio e quindi bisogna rimanere lucidi, rigiocando con pazienza".

Dall’altra parte alzatore è Porro che era stato cercato prima di lei dalla Lube. Una sfida nella sfida? "No perchè ci conosciamo da tempo e ho condiviso molti momenti con il fratello. Anche le nostre famiglie hanno stretto un buon rapporto".

Soddisfatto della regular season? "Sì. Se ci avessero detto che avremmo chiuso al terzo posto avremmo quasi fatto fatica a crederci. Eravamo terzi già alla fine dell’andata, siamo stati bravi a rimanere sul podio".

E della sua regular season? "Sono felice, mi sono trovato subito bene anche grazie all’aiuto dei compagni. Adesso però devo confermarmi nei playoff".