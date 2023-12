Coppa Campioni. Giovedì si completa il girone dei cucinieri

La Lube anticiperà a stasera il terzo turno, mentre le altre squadre del raggruppamento, Arcada Galati e LVI Praga, posticiperanno a giovedì. Intanto mentre domenica i biancorossi volavano in Belgio, son successe parecchie cose tra India e SuperLega. Perugia a Bangalore si è confermata campione del mondo. Stavolta in finale ha dominato 3-0 i brasiliani dell’Itambè Minas, con Plotnytskyi Mvp e un ottimo Semeniuk. Perugia non ha perso nemmeno un set e si tratta addirittura del 12° trionfo "italiano" su 18 edizioni della rassegna. Pur non giocando la Sir si gode anche la vetta della SuperLega, Trento infatti è stata stesa da Modena. I gialloblù senza Juantorena febbricitante, hanno piegato 3-1 i campioni d’Italia proprio grazie al sostituto, Rinaldi. Modena è rimasta così in scia a Civitanova con un punto in meno, 15 a 16, mentre Milano cadendo 3-2 a Verona (che ha ritrovato Keita) è ora a 14. Resta quarta a quota 17 Monza che ha sbancato 1-3 Catania con ben 18 muri, top del turno, 6 dei quali di Di Martino.

an. sc.