Coppa cev stasera a cagliari. Milano cerca il riscatto con Salonicco

L’Allianz Milano, dopo la trasferta veronese che ha portato un solo punto, è a Cagliari. Questa sera, eccezionalmente in Sardegna, alle 19 al PalaPirastu, vanno in scena gli ottavi di finale della Coppa Cev. La squadra lombarda chiamata a reagire dopo l’amara sconfitta del campionato, affronta il Paok Salonicco, avversario da non sottovalutare assolutamente. Quinti in classifica, in Europa, non hanno nemmeno perso un set. Coach Piazza dovrà essere bravo a sfruttare il buon momento del centrale Loser, tra i migliori anche a Verona e di Melgarejo. Il cubano sta sostituendo lo schiacciatore nipponico Ishikawa, alle prese con la lombalgia e solo l’ultimo degli infortunati di questa stagione. Da capire, inoltre, se verrà dato più spazio a Dirlic, sempre partito dalla panchina.

"È la seconda competizione europea per importanza dopo la Champions, una sorta di Europa League del calcio. – ha precisato il ds Lini - Contro il Paok sarà una partita vera. La squadra è composta da ottimi giocatori già passati dal campionato italiano". G.L.