Coppa delle campionesse. Bologna si tinge d’oro per le regine d’Olimpia. Assalto a Conegliano

Otto medaglie d’oro su tredici saranno in campo, nelle diverse squadre. La Final Four di Coppa Italia all’Unipol Arena è la prima occasione per festeggiare degnamente davanti al pubblico italiano le splendide azzurre che hanno vinto le Olimpiadi nell’agosto scorso a Parigi. Ne mancano solo cinque, una gioca all’estero (Caterina Bosetti), le altre in formazioni che non si sono qualificate per la Final Four (Cambi, Spirito, Omoruyi e la bolognese Giovannini).

Ora, a proposito di Parigi: è fuori discussione che ci sia una pallavolo prima di Velasco e una dopo il suo avvento. A pensarci bene, è incredibile che siano passati 36 anni da quando il ct cambiò la storia del volley maschile, e che ci fosse ancora lui alla guida della prima squadra azzurra capace di vincere un oro olimpico, quella di Egonu e compagne. Il suo vice a Parigi Lorenzo Bernardi proverà a scalfire in semifinale l’imbattibilità di Conegliano, squadra e soprattutto società per la quale sembra non valere la legge dei grandi numeri: dopo aver stabilito l’anno scorso la più lunga striscia vincente del nostro sport con 76 vittorie consecutive, attualmente le ragazze guidate da Daniele Santarelli sono ’ferme’ a 38, comprese le 34 di questa stagione e le ultime 4 di quella passata. Altre cifre pazzesche danno l’idea: la squadra che in Veneto ha raccolto l’eredità della Sisley maschile (con la stessa cultura del lavoro) ha vinto le ultime cinque coppe Italia, gli ultimi sei scudetti (in sette anni, nel 2020 non fu assegnato per Covid), complessivamente gli ultimi 16 trofei consecutivi in Italia hanno avuto lo stesso padrone.

Il dominio del gruppo di Santarelli è totale, basato su una grande programmazione e sul talento dei vari interpreti, ma proprio le Olimpiadi hanno insegnato che nessun risultato è scontato in partenza, che i pronostici si possono sovvertire.

Il campo dirà se Novara, Scandicci (che ha inflitto l’ultima sconfitta in garauno della finale scudetto passata) o Milano hanno la forza per sorprendere adesso: di sicuro l’Unipol Arena, diventata ormai la casa degli eventi del volley, offrirà uno spettacolo degno di quello di Parigi, sotto gli occhi del ct che vivendo sulle colline di Bologna potrebbe quasi venire in bicicletta, a vedere lo spettacolo.

Ecco, Velasco oggi come allora ha tracciato un solco che in realtà è il filone di una miniera d’oro, e vederlo riscoperto anche come oratore dalle tv fa tornare giovani pure coloro che lo conobbero come grande affabulatore fin dai tempi dei Fenomeni.

Da lui dovrebbero imparare tutti, soprattutto l’arte di non accontentarsi. In fondo, un mondiale femminile a lui manca...