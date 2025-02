Coppa Italia, aspettando Egonu il trofeo in mostra nel centro di Bologna

Aspettando le campionesse, intanto a Bologna è arrivata la coppa: il trofeo della Coppa Italia Frecciarossa di volley femminile che verrà assegnato in occasione della final four prevista nel weekend alla Unipol Arena di Casalecchio. Arrivata in treno alla stazione centrale del capoluogo emiliano, la coppa ufficiale della manifestazione è stata successivamente portata verso il centro città, accompagnata da due volti noti della pallavolo femminile, ovvero le gemelle Rebeka e Tatijana Fucka, figlie del cestista italiano di origine slovena Gregor Fucka, molto famoso sotto le Due Torri per aver vestito la casacca della Fortitudo Bologna tra il 1997 e il 2002, conquistando anche uno scudetto nella stagione 99’-2000. Le due pallavoliste hanno portato il trofeo fino in Piazza Maggiore nel fulcro di Bologna presso l’Infopoint di Piazza del Nettuno, dove sarà esposto per tutta la settimana grazie alla collaborazione tra la Fondazione Bologna Welcome e il Comune di Bologna prima del suo trasferimento proprio all’Unipol Arena in occasione delle gare. La grande favorita nella corsa al titolo rimane sicuramente la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che inseguirà il record della sesta coppa Italia consecutiva e del settimo trofeo totale, con l’obiettivo di superare Teodora Ravenna e Foppapedretti Bergamo finora appaiate a quota sei. Le detentrici del trofeo se la vedranno nella prima semifinale delle ore 15:20 di sabato contro Igor Gorgonzola Novara, finora a quota quattro trofei, che cercheranno di interrompere un digiuno che dura dal 2019, quando le piemontesi ottennero la loro ultima Coppa Italia un anno rispetto all’inizio della striscia record di cinque successi di fila aperta proprio dalla compagine veneta. Se da una parte del tabellone si va a caccia di conferme, dall’altra si va alla ricerca del primo successo nella storia. Nella seconda semifinale in programma alle ore 18 di sabato si affronteranno infatti la Numia Vero Volley Milano e la Savino del Bene Scandicci, che rappresentano al momento la seconda e la terza forza del campionato di Serie A1 di volley, con le milanesi guidate dalle pallavoliste azzurre Myriam Sylla e Paola Egonu a caccia della loro prima finale. A proposito di nazionale azzurra, la final four in programma questo fine settimana sarà l’occasione anche per il ct della nazionale Julio Velasco, che potrà osservare da vicino i profili più interessanti in vista delle convocazioni future e in particolare dei prossimi campionati mondiali in programma a partire dal prossimo 25 agosto; infatti lo stesso tecnico terrà uno stage di allenamento nella mattinata di domenica presso il palasport di Calderino in cui potrà osservare da vicino quindici giovani giocatrici di Serie A2 da poter lanciare in futuro, che vedrà protagoniste Allaoui, Caruso (Macerata), Amoruso, Omonigho Atamah, Sassolini (Lecco), Blasi (Olbia), Esposito (Fratte), Ferrarini (Sebino), Meli (Brescia), Monza (Futura) Munarini (Esperia), Adji Ndoye (Altino), Tanase (Melendugno), Tellone (Offanengo) e Viscioni, (Mondovi). Tornando alla Coppa Italia, tutte le partite saranno visibili in diretta su Rai Sport e su VbTv, mentre per chi volesse assistere dal vivo a tutte le sfide sono ancora disponibili alcuni biglietti acquistabili sul sito web di Vivaticket.