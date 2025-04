Coppa Italia Serie A2: Cuneo sfida Fano nei quarti di finale

Sarà dunque la Ma Acqua San Bernardo Cuneo la sfidante della Smartsystem Essence Hotels Fano nei quarti di finale della Coppa Italia di serie A2. L’accesso alle semifinali si giocherà su gara secca (giovedi primo maggio alle ore 18 a Cuneo) e la formazione piemontese, peraltro finalista playoff promozione, partirà con i favori del pronostico: "Gara secca – afferma Stefano Mengozzi, centrale biancorosso – e fuori casa, dovremo giocare sciolti e senza pensieri provando a fare il colpaccio". Il Cuneo di mister Battocchio è tra le squadre più in forma, basta chiedere ad Aversa e Prata di Pordenone, sconfitte entrambe nei playoff promozione. Neppure la Smartsystem Essence Hotels scherza dopo aver superato in due partite Pineto ed aver dimostrato di avere ancora buone energie psico-fisiche: "Ci stiamo allenando bene – continua il giocatore romagnolo, fidanzato con la capitana della Megabox Sonia Candi –, dobbiamo ringraziare tutto lo staff, tecnico e non, perché riusciamo ad esprimere ancora una buona pallavolo nonostante siamo sul finire della stagione". Un pensiero poi su questa Coppa Italia: "Sembra che questa competizione sia un po’ snobbata – chiosa Mengozzi – invece non è così, lo ha dimostrato Pineto venendo da noi e mettendoci in difficoltà".

La prossima sfidante, Cuneo, è già stata affrontata due volte dai fanesi e la situazione è di parità (3-2 Fano al Palas Allende e 3-1 Cuneo in Piemonte), anche se roster alla mano la compagine avversaria ha qualcosa in più dei virtussini: l’opposto Pinali non ha bisogno di presentazioni, al centro Codarin e Volpato sono tra i migliori della categoria, Allik (attenzione alle sue battute) e Sette solido a banda, Cavaccini libero di esperienza, mentre in cabina di regia Sottile fa ancora la differenza. Così il martello tedesco della Virtus Marks: "Voglio andare avanti – afferma l’opposto teutonico – quarti di finale meritatissimi, in gara secca può succedere di tutto". C’è anche da dire che Cuneo è impegnata nella finale playoff contro Brescia. Gara 1 è la domenica di Pasqua al San Filippo, mentre gara 2 giovedì 24 aprile a Cuneo. Il coach Matteo Battocchio è entusiasta del momento magico della sua squadra e dice: "A fine match queste le considerazioni di coach "Penso ci sia da continuare a battere le mani a questi ragazzi, ci e si stanno stupendo ogni giorno. Bello veder vincere loro, la società, la gente che viene a vederci. Molto, molto emozionante, davvero".

b.t.