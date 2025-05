Coppa Italia: Smartsystem Essence Hotels Fano sfida Ma Acqua S. Bernardo Cuneo

Oggi alle 18 la Smartsystem Essence Hotels Fano giocherà a Cuneo i quarti di finale di Coppa Italia contro i neopromossi in Superlega della Ma Acqua S. Bernardo Cuneo. Proprio la settimana scorsa i piemontesi, davanti a cinquemila persone, sono riusciti a laurearsi campioni ed arriveranno a questo appuntamento carichi e con l’intenzione di non deludere: "Abbinamento complicatissimo – afferma coach Vincenzo Mastrangelo –, ci confrontiamo con i migliori della categoria che hanno disputato un ottimo finale di stagione. Noi ce la giocheremo, anche perché è sempre una partita secca e tutto può succedere. Siamo tra le prime otto e penso che, per quello che abbiamo fatto vedere, questo traguardo è pienamente meritato".

Nella stagione regolare le sfide tra Cuneo e Fano sono terminate in parità (3-2 Fano all’andata, 3-1 Cuneo al ritorno), anche se è chiaro che i padroni di casa partiranno con i favori del pronostico: "Sono orgoglioso – continua il coach pugliese – di aver portato alcuni ragazzi a diventare dei bravi giocatori di serie A2, vediamo poi che tipo di crescita ci sarà l’anno prossimo". Cuneo schiera la formazione migliore: Sottile-Pinali, Allik-Sette, Codarin-Volpato, Cavaccini libero. Nella Virtus sulla via del recupero Roberti, probabile la conferma del sestetto che ha battuto Pineto.

b.t.