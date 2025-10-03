Cormio si gode Nikolov: "Per lui un Mondiale top"

Vigilia di ultimo test casalingo per la Lube, domani alle 17 i vice campioni d’Italia riceveranno la Yuasa Battery Grottazzolina per il secondo incrocio ravvicinato dopo il ko 3-1 di mercoledì al PalaSavelli. Sarà una festa perché all’Eurosuole Forum sono previsti tutti o quasi i protagonisti del Mondiale, così i tifosi potranno (nel pre-gara) incontrarli e celebrarli. Proprio del trionfo-bis degli azzurri e non solo, ne abbiamo parlato con Giuseppe Cormio, dg di Civitanova.

Un altro grande trionfo per la nostra Nazionale, nonché un oro Mondiale con forti tinte biancorosse. "Sì vedere i nostri tre atleti vincere la rassegna iridata è stata una grandissima soddisfazione. Secondo me questa Italia non ha ancora concluso il suo ciclo dopo due Mondiali e un Europeo. Si può sognare anche l’Olimpiade che resta il nostro obiettivo storico, anche perché abbiamo diversi giovani in rampa di lancio, oltre a quelli già azzurri".

Sui social ha pubblicato una foto con Gargiulo appena rientrato: ha vinto una scommessa? "Sì perchè quando lo abbiamo preso Giovanni non era nel giro della Nazionale, ma io ero sicuro che poteva arrivarci e togliersi soddisfazioni importanti".

Ha indovinato anche la Polonia non in finale. "La consideravo forte, ma in fase di transizione".

In finale invece due tecnici che hanno scritto stupende pagine di storia alla Lube. Ha sentito De Giorgi e Blengini? "Sì ho fatto i complimenti, con loro ho un rapporto di amicizia oltre che di grande stima e la chiusura qui non ha intaccato nulla. Chicco se ne andò perché diciamo non si fidava appieno del nuovo progetto con i giovani, Fefè per attriti nello spogliatoio. Li ritengo due grandi coach e aggiungo che entrambi hanno iniziato ad allenare con me, proprio come Velasco e Stoytchev. A Montichiari convinsi De Giorgi alla panchina quando era ancora giocatore".

A nostro avviso Nikolov è stato il vero miglior giocatore del Mondiale, strepitoso a 21 anni. A proposito di giovani e scommesse vinte. "Sono d’accordo. Chi dice che era molto in vista – spiega il dg biancorosso Cormio – non capisce che invece ha attaccato molti palloni difficili o contro il muro a tre e lo ha fatto con percentuali di efficienza altissima. Alex è la riprova della bontà della nostra politica sui giovani e inoltre Blengini ha schierato il modulo con il finto opposto, proprio quello che ha in mente di usare Medei".

Sorpreso che Kukartsev si sia praticamente azzerato le vacanze per essere già col gruppo? "Ce lo aveva comunicato tempo fa, tanto che la moglie già ad inizio settembre era qui per far iniziare la scuola al figlio. Pablo ha tanta voglia di Lube e di integrarsi, un ottimo giocatore e un gran combattente".