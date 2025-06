Cormio sull’opposto argentino: "Lube, Kukartsev vi sorprenderà"

"Si tratta di un opposto completo, che in questi anni è stato inspiegabilmente sottovalutato rispetto ai suoi meriti e lo dimostrerà in maglia biancorossa". Giuseppe Cormio, l’uomo mercato della Lube, colui che ha costruito i team biancorossi dal 2016, presenta con parole d’elogio Pablo Kukartsev. Il nuovo opposto di Civitanova, il secondo acquisto dopo il promettente baby schiacciatore Duflos-Rossi. L’atleta di esperienza, un classe 1993 che dovrà fungere da alternativa ideale a un assetto innovativo, il giocatore che dovrà essere garanzia di equilibrio. L’argentino infatti sarà l’unico opposto di ruolo presente in rosa, ciò perché come ripetiamo da settimane la Lube versione 2025-2026 sarà schierata da Medei con l’assetto a 3 schiacciatori. "L’acquisto di Pablo Kukartsev – afferma il direttore generale Cormio – risponde in pieno all’identikit da noi tracciato del giocatore ideale in un reparto che punterà su uno tra Alex Nikolov o Eric Loeppky come finalizzatore in posto 2 nell’assetto a tre schiacciatori. Una formula suggestiva che proveremo ad applicare, ma che non ci dà la certezza assoluta di sfruttare al meglio le nostre opportunità. Quindi l’arrivo di un opposto esperto è strategico. Pablo è sicuramente un giocatore molto interessante che ha accettato questo ruolo, consapevole di non avere la certezza di essere sempre in campo. Conoscendo il suo temperamento, la sua classe, la sua voglia di arrivare, saprà sicuramente distinguersi. Si tratta di un opposto completo, che in questi anni è stato inspiegabilmente sottovalutato rispetto ai suoi meriti e lo dimostrerà in maglia biancorossa. Tutte queste considerazioni ci hanno portato a scegliere lui. Tra l’altro, forse gli abbiamo portato un pizzico di fortuna perché vedo che spesso è titolare e protagonista nella nazionale argentina. Non fu solo un caso quando più volte, in Champions League, ai tempi della sua militanza in Belgio, Pablo mise in difficoltà una grande Lube come bocca da fuoco dello Knack Roeselare. Possiamo abbracciare un ragazzo che ha sempre avuto la mia stima e ammirazione. Parliamo di un combattente, serissimo in allenamento e maturo. Abbiamo veramente trovato e scelto il giocatore che cercavamo".

Per la cronaca, nelle due sfide del girone di Champions 2022-2023, Kukartsev (che la Cev indicava come Koukartsev), segnò 22 punti nel ko dei belgi 1-3 d’andata, attaccando col 54%. Nella gara di ritorno all’Eurosuole Forum la Lube si impose 3-2 con un super Yant da 30 punti col 68%, "Kuka" invece ne mise 21 col 45% e si prese 6 muri.