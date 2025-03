Cormio svela i piani della società. "Duflos-Rossi è un profilo da Lube. Reggers? Non si muove da Milano»

Alla vigilia di Civitanova-Grottazzolina, derby che concluderà la regular season di SuperLega e, pochi giorni dopo le nostre indiscrezioni di mercato, il dg della Lube Giuseppe Cormio conferma quanto riportato e al contempo carica la squadra in vista della fase clou della stagione.

Direttore, domani in campo dopo la qualificazione alla finale di Challenge Cup. Civitanova e Lublino erano le candidate al trofeo e si giocheranno infatti l’ultimo atto.

"Sapevamo che l’avversaria più forte era Lublino e il caso ha voluto che sia stata messa dall’altra parte del tabellone. Parliamo di un team tra i migliori del campionato polacco e di conseguenza a livello mondiale. Leon ma non solo, in mezzo c’è Grozdanov e il libero Thales Hoss è titolare del Brasile. Una rivale davvero degna di una finale".

Il ritorno in casa è un vantaggio?

"Sì, anche perché per la sfida di andata dovremo partire subito dopo gara1 dei quarti playoff e ci attenderà un altro viaggio lungo. Ovviamente saremo noi ad organizzare la cerimonia di chiusura e posso anticipare che per il match di ritorno anche Sky ha i diritti. Per Civitanova sarà un bellissimo spot".

Domani alle 18 festa del volley marchigiano all’Eurosuole Forum. Da una parte la Lube terza, dall’altra la Yuasa che ha conquistato una storica salvezza. Quanto ci tenete a chiudere con l’imbattibilità casalinga?

"Molto e sia chiaro che a festeggiare giustamente è Grottazzolina, noi al limite abbiamo festeggiato un mese fa la Coppa Italia. Non saremo affatto remissivi, vogliamo vincere per finire da imbattuti in casa, per concludere una fase regolare oltre le aspettative e per prepararci al meglio ai playoff".

Che potrebbero essere contro Milano. Conferma che la trattativa per l’opposto Reggers è tramontata?

"Confermo che c’è stata una trattativa e ormai è chiusa. Il giocatore è stato fermato dal club che del resto gli aveva prolungato il contratto fino al 2027".

Il posto di Lagumdzija verrà preso da Nikolov?

"Non lo so se sarà Alex, potrebbe farlo pure Loeppky perché abbiamo schiacciatori duttili e si possono trovare tatticamente varie soluzioni. Lagumdzija ha fatto una scelta di vita, corteggiato con una proposta elevatissima. Proprio dopo la partita di martedì ha comunicato alla squadra l’addio a fine stagione offrendo la cena nel più importante ristorante di Ankara".

Dalla Francia hanno scritto (e al Carlino giungono conferme) che il giovanissimo schiacciatore Duflos-Rossi verrà alla Lube. Che dice a riguardo il dg?

"Anche lui è sotto contratto col Toulouse, lo stiamo seguendo perché è un ragazzo molto interessante. Siamo in corsa ma la concorrenza è agguerrita, solo in Italia anche Piacenza, Trento e probabilmente Perugia".

Che caratteristiche ha?

"Nonostante i 17 anni è più un atleta di equilibrio, bravissimo in ricezione. Un profilo che si addice perfettamente, per caratteristiche talento e politica giovane, alla nostra società".