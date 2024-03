Dagli altri campi. Tegola per Trento,. Sbertoli sotto i ferri

Concludendo quarta la Lube è stata posizionata nella parte alta del tabellone playoff, quella che vede i campioni d’Italia di Trento. In caso di passaggio del turno di entrambi i team ci sarebbe il remake dell’ultima finale Scudetto, stavolta in semifinale. E sarebbe un’altra sfida in semifinale di fatto nello stesso periodo. Sì perché proprio ieri la Cev ha reso note le date di quelle di Champions League che vedranno Civitanova opposta all’Itas. L’andata si giocherà mercoledì 13 alle 20.30 a valle delle Dolomiti e il ritorno il 21 (quindi giovedì) alle 20.30 all’Eurosuole Forum. Duelli che fino a qualche giorno fa parevano proibitivi visto il grande rendimento di Trento, invece ora fanno meno paura. In occasione del match contro Berlino infatti Sbertoli si è rotto la falange prossimale del quinto dito della mano sinistra ed essendo una frattura scomposta sta per essere operato. Una tegola terrificante per l’Itas, un aiuto inatteso per la Lube. Sbertoli salterà le gare di Champions e sarà dura rivederlo prima di un mese.

an. sc.