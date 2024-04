Dal mercato una Lube rinnovata. Quattro gli acquisti messi a segno

Le parole del patron Fabio Giulianelli, rispondendo alla nostra intervista, hanno suscitato scalpore e hanno confermato due punti che scriviamo da mesi: la Lube 2024-2025 sarà affidata a Giampaolo Medei e sarà ulteriormente ringiovanita. La seconda esperienza del tecnico maceratese da capo allenatore Lube, dopo la prima volta dall’estate del 2017 al dicembre 2018, quella delle sei maledette finali perse, sarà completamente priva di “senatori“. Quegli atleti, i più costosi, che più di tutti possono farti alzare trofei nell’immediato, ma anche quelli che se il contesto non è ottimale possono non dare l’esempio giusto e magari incrinare i rapporti nello spogliatoio.

La Lube sarà imperniata su tre elementi: Aleksandar Nikolov e Barthelemy Chinenyeze che hanno prolungato recentemente con contratti assai lunghi, più Fabio Balaso che rimane il miglior libero d’Italia, anche se la concorrenza cresce e migliora vedi Laurenzano, Gaggini e Catania. Il direttore generale Cormio è al lavoro per quella che probabilmente sarà la sua ultima sessione di mercato qui (ha infatti il contratto in scadenza nel 2025) e quattro al momento dovrebbero essere gli acquisti completati: Eric Loeppky, Giovanni Maria Gargiulo, Mattia Boninfante e Santiago Orduna. Lo schiacciatore canadese ora a Monza è del 1998, però conosce la SuperLega militandoci dal 2020 ed è molto cresciuto nella seconda parte di stagione. La Lube avrà due schiacciatori titolari stranieri e potrà permetterselo (problema che Giulianelli ha indicato come priorità da risolvere) perché avrà tre italiani fissi tra palleggiatore, centrale e libero. In regia verrà fatta la scommessa maggiore, un vero azzardo perché si punterà sul 2004 Boninfante. Un figlio d’arte, un atleta che ha sempre impressionato a livello giovanile ma che ha giocato titolare appena 2 set in tutta l’ultima regular season a Modena, chiuso da Bruno. Anche per coprirsi le spalle la Lube ha individuato in Orduna il vice. Argentino con nazionalità sportiva italiana, classe 1983, in questa stagione ha giocato a Catania e vanta tanta esperienza in SuperLega. Dovrebbe infine essere il ’99 Gargiulo il quarto acquisto (e altri ne seguiranno). Non è un top player, ma è un giocatore che al pari di Loeppky sembra in grande crescita. Ha fisicità e la grinta che sicuramente è dote apprezzata dalla proprietà, inoltre come Loeppky (28 punti in gara1 dei quarti playoff) ha impressionato proprio contro i biancorossi. In maglia Taranto ha prodotto 27 punti in due gare, 7 muri e sempre sopra il 70%.

Andrea Scoppa