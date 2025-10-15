Danesi, il futuro è ancora azzurro: "Vinco a Milano, poi farò la maestra"

Più delle vittorie e dei titoli, Anna Danesi è fiera di quel discorso davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un discorso in cui ha ricordato le pallavoliste in erba, un tema che le sta molto a cuore. Non a caso, in un domani lontano, la centrale premiata a Milano come atleta dell’anno dal GLGS (Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi) – USSI Lombardia, sogna di diventare maestra per trasmettere passione e valori di quello sport in cui ha vinto tutto. La capitana della Nazionale è reduce da un’altra estate di trionfi, ora spera di potersi prendere qualcosa di importante con la Numia Vero Volley, magari la Champions che le manca.

Che significa questo premio?

"È un onore, un riconoscimento così fa sempre bene: a me come persona e come giocatrice. Cerco di dare qualcosa in campo ma soprattutto fuori, trasmettendo valori alle giovani".

Il premio è frutto anche dell’ultimo biennio: ha detto che se pensa al Mondiale c’è l’abbraccio con Paola Egonu...

"L’ho riscoperta nell’ultimo anno. Ci siamo perse e ritrovate: è stato bello poter condividere tutto questo con lei. È una grandissima giocatrice, fa parte del mio percorso da anni: vincere è stata la ciliegina sulla torta, era l’ultima medaglia che ci mancava".

Le ha chiesto consigli nel suo ruolo di capitana di Milano?

"Ancora no, ma la vedo pronta. Ha un carattere tosto, non si lascia sfuggire nulla. Sono contenta che possa crescere anche in queste vesti".

Tornando al Mondiale, essere pazienti vi ha aiutato?

"Sì, alcune delle partite vinte, anni fa, le avremmo perse: non avevamo pazienza, né fiducia in noi stesse, né la calma di recuperare restando focalizzate sull’obiettivo".

C’è un momento in cui ha realizzato cosa stava accadendo?

"Con il Brasile no (ride, ndr), abbiamo vinto per due punti. In finale, quando abbiamo iniziato a fare un muro, un altro muro… ho detto “finalmente“ e ho capito che stavamo per vincere".

Velasco lascerà decidere a voi veterane che fare la prossima estate...

"Ho bisogno di recuperare, penso di prendermi due mesi liberi, poi ci terrei a fare l’Europeo. Vediamo cosa faranno le mie compagne, potersi togliere altre soddisfazioni sarebbe bello".

Nel discorso al Presidente Mattarella ha parlato delle tesserate, come si può promuovere il volley?

"Bisogna partire dalle scuole, per questo mi piacerebbe diventare maestra, lì si possono incanalare le persone verso il volley. Le palestre devono essere a norma ed agevolare il movimento".

Che campionato si aspetta?

"Il Mondiale ha tolto tantissime energie. Ci alleniamo insieme da poco: alcune cose che di solito sono più immediate ora vengono meno. Dobbiamo ripartire dalle basi, siamo giovani, io sono la più esperta. Conegliano ha mantenuto il sestetto dell’anno scorso. Scandicci si è rivoluzionata in meglio e attenzione a Novara e Chieri".