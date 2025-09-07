Derby tra moglie e marito. Santarelli e De Gennaro, affari di famiglia

L’ennesimo derby di famiglia stavolta vale tutto. Italia-Turchia è anche Monica De Gennaro, libero all’ultimo ballo in azzurro, rimasta anche quest’anno perché le manca solo il mondiale in una bacheca personale pazzesca, contro il marito Daniele Santarelli, che ora sarebbe seduto al posto di Velasco se la Fipav accettasse il doppio incarico. Non è la prima volta che la coppia si ritrova contro sul campo, è successo anche a Parigi dove ha sorriso Moki, altre volte ai tempi in cui guidava la Serbia vinse lui: insieme sono il nucleo del Conegliano che ha vinto scudetto, Coppa Italia e Champions, del club che ha stabilito una striscia vincente di 76 partite consecutive e ha ottenuto sette scudetti di fila.

"Era quello che volevo, giocare la finale contro Dani – ha detto lei, tranquilla a fine gara –. Speravo di arrivare a giocarmela contro di lui, sono contenta che succeda in finale. Ma in campo sarà Italia contro Turchia".

Lui ha lasciato "un’ora libera alle ragazze, godetevela. È un grande risultato, ma ancora non significa nulla, c’è una finale da giocare", dopo aver vinto la semifinale contro il Giappone per 3-1, con le asiatiche che nel quarto erano 24-21 e sono state ribaltate da Vargas e Karakurt.

Che la sfida di oggi a Bangkok sia tutta da giocare lo sa benissimo Julio Velasco, alla prima finale mondiale nel femminile dopo averne vinti due con i Fenomeni: "Una delle caratteristiche positiva di questa squadra è che non molla mai nonostante le difficoltà. Fahr nel riscaldamento che si gira una caviglia, Orro nel secondo set che si gira la caviglia pestando il piede di una compagna – ha detto il ct azzurro alla fine –, tutte situazioni che ci avrebbero potuto mettere al tappeto e invece le ragazze sono rimaste nel match con lucidità. Noi non possiamo pensare che andrà tutto bene come l’anno scorso ma che, invece, sarebbero arrivate delle difficoltà. Questo gruppo ha dato il massimo in ogni allenamento, come una squadra ai primi passi. Anche gli altri lavorano bene e quindi non possiamo pensare che tutto dipenda solo ed esclusivamente da noi. Il Brasile è una squadra eccezionale allenata da un grandissimo allenatore con una tradizione pallavolistica immensa. Ci attende la Turchia per un’altra partita difficilissima e di grande livello".