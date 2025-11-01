D’heer si è fatto apprezzare contro Trento: "Lube, punto a dimostrare le mie qualità"

Per avvicinarci a Civitanova-Cisterna di domani pomeriggio, quarta giornata di campionato ore 18, abbiamo chiacchierato con Wout D’heer, uno dei tre volti nuovi della Lube edizione 2025-2026. Reduce dal Mondiale con il Belgio, il centrale ex Taranto ed ex Trento, si è subito preso il posto da titolare al fianco di Gargiulo e mercoledì contro l’Itas ha disputato la sua miglior prova finora. Soprattutto a muro mettendo a referto 3 block.

Scherzando, si può dire che ne ha fatti tanti proprio perché conosceva bene gli avversari? "Sbertoli sicuro – risponde il 24enne – ci ho giocato insieme per tre anni, a parte Michieletto però mercoledì c’erano martelli nuovi. Comunque sono contento per il contributo fornito ma probabilmente a Perugia è stata più difficile".

A proposito della Sir, nell’ultima gara exploit di Plotnytskyi che ha realizzato addirittura 10 ace in soli tre set, terza prestazione di sempre in SuperLega alle spalle di Ngapeth (12) e Gasparini (11). Perché contro i campioni d’Europa è stata più difficile? "Trento sta giocando senza Lavia e ha operato più variazioni, deve ancora trovare gli equilibri, mentre Perugia è collaudata in sestetto".

La Lega ha anticipato a domenica 9 la bella sfida interna con Verona, in pratica dopo 50 giorni di campionato avrete già testato le altre big: un bene o un male? "Secondo me queste gare sono arrivate presto ma quantomeno saranno state utili per capire i valori e per avere le idee più chiare su dove intervenire".

C’è il rischio che la Supercoppa venga giocata verso Capodanno, Giannelli ad esempio ha espresso il suo disappunto parlando di barzelletta. La sua posizione? "Non sarebbe un bene perché già giochiamo il 26, vorremmo avere qualche giorno per la famiglia".

Tornando al campo, sta facendo bene a muro (migliore della Lube con 4) ma qualche errore di troppo in battuta? "Vero, sto lavorando proprio per abbassare il numero di sbagli".

Sinceramente, si aspettava di essere titolare subito scalzando un certo Podrascanin (indietro di condizione dopo l’operazione estiva tanto da non essere mai entrato)? "Ammetto che non ero così sicuro, il reparto è di alto livello e punto a dimostrare di valere il sestetto".

Domani arriva Cisterna, che avversaria è? "Hanno cambiato molto nell’organico e sono in fiducia dopo la prima vittoria. Hanno italiani esperti e attenzione all’opposto Guzzo e agli atleti di banda".