D’heer, volto nuovo della Lube. "Ci attende una stagione tosta. L’obiettivo è arrivare in fondo»

La penultima settimana di pre-season della Lube si è aperta finalmente con l’organico al completo. Da ieri infatti coach Medei ha tutti a disposizione, compresi i tre big che mancavano all’appello: Balaso, Bottolo e Nikolov. Con loro lo staff tecnico potrà lavorare meglio in palestra per oliare meccanismi, perfezionare gli schemi offensivi e provare il modulo con i 3 schiacciatori.

Sarà la Jesi Volley Cup tra sabato e domenica al PalaTriccoli la prima occasione per metterli tutti sul taraflex, compreso Gargiulo. Il centrale azzurro, anche lui campione del mondo nelle Filippine, ha anticipato i compagni rinunciando a parte delle ferie per tornare subito ad allenarsi a Civitanova ma sabato non è stato impiegato. Proprio domani "Gargio" insieme con Balaso, Bottolo e al resto della Nazionale, sarà ricevuto dal Sergio Mattarella al Quirinale.

Dei tre acquisti estivi, vale a dire Duflos-Rossi, Kukartsev e D’heer, proprio quest’ultimo non era ancora sceso in campo. Il belga (curiosamente sia lui che "Kuka" sono stati eliminati dall’Italia al Mondiale) lo ha fatto sabato nell’amichevole vinta 3-1 sulla Yuasa Battery Grottazzolina. È stato impiegato da Medei fin dall’inizio ed ha risposto con 11 punti. Ieri ha rilasciato le prime dichiarazioni dall’arrivo a Civitanova: "Sono contento di essere qui e dell’impatto dopo una bella estate. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere bene i compagni e inserirmi al meglio per trovare il giusto feeling. Alcuni di loro li ho visti più volte al Mondiale. Contro l’Italia abbiamo vinto nel Girone disputando una buona prestazione, ma poi gli azzurri si sono riscattati nei Quarti eliminandoci con un gioco di altissimo livello. Il loro titolo iridato è meritatissimo, sono felice per i miei amici italiani. Dal punto di vista personale c’è del rammarico perché negli ultimi giorni nelle Filippine avevo la febbre e non ero in forze, ma siamo arrivati tra le migliori otto nazionali del mondo, il risultato migliore negli ultimi 50 anni".

Si chiude la parentesi con la nazionale e per il giocatore si apre quella biancorossa. "Adesso penso solo alla Lube e alla SuperLega, ci aspetta una stagione impegnativa, ricca di partite. La volontà è di arrivare fino in fondo. Trento? Di sicuro il team campione d’Italia ci farà sudare quando ci incroceremo. Per me sarà una partita speciale perché ho giocato sulle Dolomiti per tre anni (la scorsa stagione era a Taranto ndc) e rivedrò tanti conoscenti. In campo, però, sarò concentrato sulla battaglia sportiva da vincere".