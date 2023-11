Di scena alle 17. Monza vuole prendersi la prima vittoria interna. Eccheli: "Contro Taranto sarà un buon test» Monza affronta Taranto per la prima vittoria casalinga. Coach Eccheli è curioso di vedere come i ragazzi affronteranno la partita, con i favori del pronostico. Un test importante per la rivelazione della Superlega.