Diamantini. "Abbiamo i mezzi per fare bene»

È operazione riscatto per la Lube e anche per Enrico Diamantini, mercoledì autore di una brutta prova da 0/3. Il centrale (in scadenza di contratto) marchigiano confida di avere una seconda chance da titolare ed alla vigilia ha parlato lui tra gli atleti biancorossi: "Ci attende una partita di playoff, quindi importante, come d’altronde lo era gara1. Dobbiamo azzerare la sconfitta subita in apertura della serie. Sarebbe una svolta ristabilire la parità e arrivare ai successivi impegni ravvicinati con il morale alto. Quando riusciamo a esprimere la nostra pallavolo siamo davvero una buona squadra e possiamo mettere in difficoltà chiunque. Proprio per questo, al di là della forza indubbia degli avversari, dobbiamo ragionare sulla nostra metà del campo e alzare il livello. Limiteremo il numero di errori e ce la giocheremo".

In casa Mint invece poche parole e piuttosto scontate da parte del tecnico Massimo Eccheli: "Ci aspettiamo una partita molto difficile, contro una squadra che vorrà sicuramente impattare la serie, per questo ci stiamo preparando a essere pronti e a dare battaglia in ogni azione di gara2, esattamente come faranno gli avversari".

Il secondo atto di questi quarti Scudetto si giocherà tutto oggi, ma a differenza del primo, con orari sfalsati. E Monza-Civitanova non sarà l’unico incontro ad essere trasmesso in diretta su Rai Sport (telecronaca di Marco Fantasia e Fabio Vullo), accadrà la medesima cosa a seguire, perché alle 20.30 ci sarà pure gara2 tra Verona e Perugia. Si comincerà comunque alle 16 con Modena-Trento (siamo nella parte di tabellone che interessa la Lube) e alle 19 prenderà il via Milano-Piacenza, unico altro duello che ha visto il successo esterno mercoledì.

Andrea Scoppa