DIFRONTE DUE BIG. Sfida tra titani a caccia del tricolore

Sarà la quarta finale Scudetto tra e Trento. Nel 2012 l’allora Lube Macerata rimontò da 2-0 a 2-3 l’Itas Diatec nella gara secca di Milano, mentre nel 2017 ecco il 3-0 nella serie sull’Itas festeggiando il primo tricolore all’Eurosuole Forum. Nel 2023 l’Itas si è presa la rivincita in 5 incontri, l’ultimo rimasto nei ricordi anche per il viaggio-odissea dei tifosi biancorossi che arrivarono a gara quasi finita (alluvione Emilia-Romagna). È uno scontro tra Titani perché parliamo delle due società più titolate e vincenti del nuovo millennio. è avanti con 26 trofei, mentre l’Itas è a 21, l’ultimo la Champions di un anno fa. Curiosamente i biancorossi sono l’unico avversario sempre affrontato in 25 stagioni nella massima serie dai gialloblù, anzi quello più sfidato in assoluto con 103 confronti. Ci sono anche 9 finali di vario tipo: oltre alle tricolori già citate, tre di Coppa Italia (2012, 2013 e 2017), due di Supercoppa (2009 e 2013) e una nel Mondiale del 2018.

