Diritti e democrazia, il mondo è del volley. Gli azzurri da Mattarella: "Siete un esempio»

Quanto sarebbe bello, se il volley fosse davvero lo specchio dell’Italia. Se la convivenza degli spogliatoi azzurri arrivasse a contagiare tutto il Paese, e non è solo questione di essere campioni del mondo nello stesso momento con femmine e maschi. C’è molto di più dei risultati, c’è un esempio che ieri ha ricevuto il giusto riconoscimento pubblico: nell’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnate dal ministro Abodi, dal presidente Coni Buonfiglio e da quello Fipav Manfredi, le due squadre azzurre hanno mostrato una volta di più il volto migliore dello sport, nei toni e nelle parole.

E infatti il Presidente di tutti lo ha sottolineato, forse anche con un filo di commozione: "Bentornati. Ho molto ammirato la serenità dei due allenatori Velasco e De Giorgi, che hanno svolto alla perfezione il ruolo di guida. Sta venendo su una generazione eccezionale, ha ragione Velasco quando critica la mia che si scaglia contro i giovani. Voi atleti avete fatto un sacrificio alto, la ricompensa sta nei successi e nell’affetto che vi circonda – ha detto Mattarella –. Ma c’è un’altra ricompensa e cioè aver spinto tante bambine e bambini a dedicarsi alla pallavolo", ha aggiunto ricevendo i doni delle due squadre, maglie autografate e medaglie.

Quella del presidente era una...schiacciata senza muro dopo l’alzata a parole di Velasco: "In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità. La nostra nazionale femminile è un modello da ammirare, ci sono giocatrici di ogni parte d’Italia, altre figlie di genitori che vengono da Nigeria, Costa d’Avorio, Germania o Russia. Abbiamo molte diversità, che riescono a vincere insieme, senza rinunciare o abdicare alle proprie identità", ha spiegato il ct. E in serata a ’Porta a Porta’ Paola Egonu ha speso parole che sono un piccolo spiraglio di luce. Alla domanda su eventuali miglioramenti sul fronte razzismo dopo il monologo a Sanremo 2023, la campionessa ha risposto: "Credo che possiamo vedere dei passi avanti, grazie ai nostri successi, all’Europeo di basket di quest’estate, ai Mondiali dell’atletica. Credo che lo sport ci insegni che insieme con le differenze si può creare un mondo migliore. Quindi direi proprio di sì, qualche cambiamento c’è stato".

L’altro ct campione del mondo, De Giorgi, l’ha buttata sul...contrattuale: "Presidente, lei ha ancora qualche anno di mandato, io qualcuno in meno. Spero di incontrarla presto – ha scherzato come al solito Fefè –. Lei è il nostro primo motivatore, prima di partire abbiamo visto l’intervento del nostro capitano Giannelli nel quale auspicava di tornare da lei che è la nostra prima spinta. Questi ragazzi hanno capacità di includere, non lasciano indietro nessuno".

Ieri in realtà alcuni mancavano perché impegnati con i club (pensa che vetrina hanno perso anche i club per fare un’amichevole....), da Giannelli e Russo in Giappone con Perugia, a Romanò volato in Siberia, a Orro e Sylla che giocano in Turchia. C’era la capitana Anna Danesi: "I numeri nel nostro sport sono fondamentali, ma non bastano a spiegare cosa c’è dietro questo gruppo. I numeri non raccontano le ore in palestra, la pratica condivisa, le rinunce, gli infortuni, la lontananza dagli affetti, i pianti, le arrabbiature", ha detto, colpendo l’attenzione di Mattarella. "Siamo orgogliosi di aver portato in alto i colori dell’Italia. Ripetersi non è mai facile, questa coppa appartiene all’Italia e a chi ha creduto in noi" ha aggiunto il vicecapitano Anzani, che all’azzurro ha appena detto addio (ma De Giorgi non ci sente).

Dopo Mattarella, gli azzurri hanno incontrato a Palazzo Chigi anche la premier Giorgia Meloni: "Grazie mille per le straordinarie emozioni che ci avete regalato – ha detto la premier –. Per voi questa è sicuramente una giornata importante e da ricordare".