Domani a Perugia il big match. Colaci: "La sfida tra noi e la Lube sarà decisa da battuta e ricezione»

Vigilia del primo big match della stagione per la Lube. Subito alla seconda giornata di SuperLega domani alle 20.30 (diretta su Rai Play) i biancorossi saranno di scena al PalaBarton per misurarsi contro i campioni d’Europa della Sir Susa Scai Perugia. Per Civitanova sarà oltretutto la prima di due partitissime, mercoledì sera infatti si bisserà all’Eurosuole Forum con Trento campione d’Italia. Ovviamente adesso il risultato conta poco, tuttavia tra Sir e Lube non è mai una gara come le altre. Dopo il guanto di sfida lanciato da Nikolov sul nostro giornale, abbiamo raccolto i pensieri di un pilastro come Max Colaci, libero e bandiera degli umbri dove milita dal 2017.

Colaci, martedì avete aperto la SuperLega battendo 1-3 Monza. Che Sir è stata? "Sicuramente ora non siamo brillanti ma è normale, l’importante comunque era portare a casa la vittoria".

Domani ecco la Lube. Dato che la partita arriva così presto, a cosa serve principalmente? "Per la classifica non serve a nulla, però avendo la Supercoppa a breve (7 novembre) torna utile in previsione del primo trofeo".

Nikolov vi ha stuzzicato dicendo che, se avete voglia di rivalsa dopo la semifinale playoff persa avanti 2-0 nella serie, è perché ancora ci pensate. È così? "Nikolov ormai è stella mondiale, però io ho vinto tantissimo in carriera ma ho anche perso molto. Se dovevo stare a pensare alle rivincite. Semplicemente la Lube è stata più brava".

La Lube ha fatto più ace di tutti, 12, nel primo turno: c’è un avversario che è particolarmente ostico dai 9 metri? "Beh sono parecchi. Bottolo ha saputo fare una super serie in finale Mondiale e già contro di noi in gara5 l’anno scorso (7 ace, specie contro Ishikawa e Semeniuk ndc), quindi figuriamoci se non può ripetersi domenica. Il servizio è qualcosa che il rivale non può toglierti, contro la Lube devi essere consapevole che la ricezione non sarà ottimale e quindi dovrai attaccare spesso con la palla alta".

Dall’altra parte della rete c’è Balaso che le ha tolto il posto in Nazionale. Avete 10 anni di differenza, ma a trent’anni lei era più forte? "No, sono sincero. Ho sempre detto, già quando Fabio giocava a Padova, che era il futuro dell’Italia".

Lei ha vinto tutto con il club tra Trento e Perugia, Scudetti, Champions, Mondiali…a 40 anni dove trova le motivazioni per continuare? "Quei 30 secondi dopo l’ultimo pallone, quando esulti e ti godi la vittoria, è tutto lì. Voglio inseguire ancora quei momenti stupendi".

Come finisce domani o dove si decide Perugia-Civitanova? "Si decide tra battuta e ricezione. In più faranno la differenza gli scambi lunghi, le azioni non allenate dove vien fuori il talento".