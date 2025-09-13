Domani alle 15.30 la prima sfida all’Algeria. De Giorgi difende la corona mondiale

Da un fenomeno all’altro, facendo lavoro di squadra. E approfittando dell’aiuto del calendario per potersi vantare di una singolare coincidenza: per un paio di settimane l’Italia avrà due squadre campioni del mondo sotto rete, le ragazze di Velasco che hanno appena vinto il titolo in Thailandia, e quelli di De Giorgi che sono detentori del titolo avendolo alzato nel 2022 in Polonia. Successo che ha reso De Giorgi il primo azzurro capace di vincere il mondiale sia in campo che in panchina, ma non il primo atleta in assoluto. Perché qui entra in ballo il terzo incomodo di una triangolazione dei record che include anche Julio Velasco. Si tratta dell’allora sovietico Givi Akhvlediani, che con l’Urss vinse il mondiale da giocatore e da allenatore (come De Giorgi, e come Karch Kiraly ma nella femminile), che da tecnico vinse tre titoli iridati come Velasco e Bernardinho, e che soprattutto ha preceduto Velasco (che quindi non è stato il primo, errata corrige s’impone) nel trionfare sia come allenatore della maschile che della femminile, in un mondiale. Akhvlediani è anche il solo, insieme con De Giorgi, ad aver vinto 4 mondiali.

Insomma, per il tecnico azzurro questa rassegna è l’occasione per diventare un numero uno assoluto al mondo, ma ci accontenteremmo di vedere un’Italia più concentrata e meno arrendevole di quella che è stata strapazzata dalla Polonia nella ultima finale di Vnl.

La fortuna non aiuta il ct a trovare il pronto riscatto. L’assenza di Lavia per l’infortunio in sala pesi è tecnicamente delicata, toccherà a Bottolo o Porro fare da spalla a Michieletto fin dalla prima gara contro l’Algeria (domani ore 15.30 italiane su Rai 2, DAZN e VBTV). Il capitano Simone Giannelli è fiducioso: "Siamo carichi e pronti, arrivare da campioni in carica è una cosa che ci inorgoglisce, grazie alle ragazze l’Italia per qualche giorno sarà campione del mondo con due squadre. Ora la palla è nostra e saremo noi a dover cercare di ripetere l’impresa di tre anni fa. Abbiamo fatto un buon percorso di preparazione, ora però le cose cambieranno. Essere arrivati per la prima volta in finale di Vnl ci rende contenti, siamo un po’ meno felici di come abbiamo giocato la finale, il nostro obiettivo in questo momento è resistere un po’ di più a quelle squadre che ultimamente ci hanno battuto".

Dopo la prima partita, gli azzurri giocheranno martedì 16 contro il Belgio e giovedì 18 contro l’Ucraina, sempre alle 15.30. Passano le prime due, negli ottavi e nei quarti le avversarie arriveranno dal girone di Argentina e Francia. Ieri la Tunisia di Placì ha battuto 3-0 le Filippine di Frigoni. De Giorgi ha sciolto gli ultimi dubbi, che in realtà erano legati solo alla certezza del recupero di Gargiulo al centro, resta fuori Sanguinetti.

La rosa azzurra. Alzatori Giannelli e Sbertoli, centrali Galassi, Anzani, Gargiulo e Russo, schiacciatori Bottolo, Michieletto, Porro, Sani, opposti Rychlicki, Romanò, liberi Balaso e Pace.