Domani la grande festa della pallavolo promossa da Pianeta Volley

PERUGIA - Si celebrerà lunedì la consueta festa della pallavolo creata e promossa da Pianeta Volley. La speranza degli organizzatori è quella di vedere partecipare sempre più persone alla conviviale all’insegna del divertimento che culminerà con una fantastica tombola. Per il tredicesimo anno si rinnova la proposta in favore della solidarietà, anche quest’anno rivolta a Fondazione Airc Umbria, (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro). Sono già un centinaio le adesioni pervenute per la cena, atleti che vanno dalla serie A alle giovanili, ma sicuramente molti altri si stanno organizzando. I partner commerciali hanno già donato circa 500 premi che significa garantire praticamente a tutti coloro che giocheranno una vincita anche minima, dato che si vince anche con un semplice ambo. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a info@pianetavolley.net oppure telefonare al numero 347-3409440.