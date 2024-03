Domenica thrilling. Biancorossi, dal sogno terzo posto all’incubo settimo

Il sogno-utopia è di finire terza; il sogno-possibilità è di rimanere quarta godendo del fattore campo almeno nei quarti (e i playoff biancorossi di un anno fa, con successi nelle gare5 se giocate in casa, ne dimostrano l’importanza…); il sogno-incubo è di terminare settima. Per il secondo anno consecutivo la Lube potrebbe salutare la fase regolare al 4° posto, però questa volta il rush dell’ultima giornata è incredibilmente imprevedibile. Facciamo chiarezza. In caso di blitz a Verona la squadra di Blengini potrebbe ri-prendersi il terzo posto, ciò a patto che Piacenza non faccia un punto in casa contro Modena. Appare improbabile perché Modena è ottava e non può né scender né salire, però è sempre un derby e Piacenza non è proprio in un momento sereno dopo l’eliminazione dalla Champions. Un successo al tie-break consentirebbe a Civitanova di conservare il 4° posto. La sconfitta 3-2 rimanderebbe il calcolo con Verona al quoziente punti, visto che il quoziente set sarebbe identico, ma ad approfittarne potrebbero essere Monza e Milano. Sì perché, come scritto nel pezzo principale, ad una lunghezza dai vice campioni d’Italia ci sono anche le due lombarde. Ebbene Monza ospita Cisterna che è nona, fuori dai playoff e già salva. Ipotizziamo un successo da 3 punti, con i laziali che avranno come unico obiettivo far diventare Faure il re dei bomber. Milano riceve Perugia. Ok la Sir è più forte, ma avrà bisogno di giocarla alla morte con i playoff 3 giorni dopo? Il problema è che, in caso di ko senza punti presi e concomitanti successi lombardi, la Lube finirebbe settima e avrebbe come avversaria la corazzata umbra! Una domanda: nell’ultima giornata la contemporaneità alle 18 è doverosa: perché la diretta su Rai Sport di Monza-Cisterna comincia alle 17.30?

Andrea Scoppa