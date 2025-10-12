Dopo il ko a milano. Bergamo ritrova il PalaFacchetti: sfida con San Giovanni in cerca dei primi punti

Tutti a Treviglio per sostenere le biancorossoblu. La Volley Bergamo 1991, reduce dal ko subito lunedì scorso contro una big assoluta come la Vero Volley Milano, al termine di un match combattuto a dispetto dello 0-3 finale, chiama a raccolta i suoi calorosissimi tifosi per poter ricevere una carica decisiva e provare a superare la neopromossa San Giovanni Marignano. Il debutto casalingo delle bergamasche di Giovanni Parisi è in programma oggi alle 17.00 sul taraflex del PalaFacchetti di Treviglio.

L’esordio a Monza, nel monday night contro la Vero Volley Milano, è stato un avvio ad alta quota che non ha messo le vertigini. Carlo Parisi ha apprezzato in particolar modo l’approccio alla gara contro la formazione meneghina. Atteggiamento che dovrà essere lo stesso di fronte a San Giovanni in Marignano. "Non sarà facile assolutamente – ha sottolineato Linda Manfredini, centrale bergamasca –, le nostre avversarie hanno una grande intesa perché sono un gruppo che gioca insieme dall’anno scorso. Sarà importante pensare alla nostra metà campo e a fare il nostro gioco".

Cese Montalvo e Kipp hanno superato gli attacchi febbrili e finalmente l’opposto americano, l’ultima ad aggregarsi, ha potuto iniziare la sua fase di integrazione nel gruppo e perfezionare l’intesa con la regista Eze. Il PalaFacchetti e la biglietteria apriranno al pubblico dalle 15.30.

Fulvio D’Eri