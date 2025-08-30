Dopo lavia si fermano altri due azzurri. Romanò e Gargiulo ai box

La catena della sfortuna sembra non volersi interrompere. Non bastava il brutto incidente in sala pesi che ha costretto Daniele Lavia ad un intervento chirurgico alla mano e lo terrà lontano dai campi per alcuni mesi, con possibile contenzioso legale tra il club di Trento e la Federazione (il tema è annoso e mai risolto, i club pagano i giocatori anche se nei mesi estivi non li hanno a disposizione, e il ’ritorno’ che hanno dall’esposizione mediatica degli atleti in nazionale, per quanto superiore a quello di qualsiasi evento con i club, non è facile da quantificare).

Ieri è arrivata la notizia di altri due infortuni, anche se fortunatamente di entità minore. Yuri Romanò si ferma, ma ai mondiali andrà. Più a rischio Giovanni Gargiulo, ma ci sono i margini per provare un recupero.

La Fipav ha spiegato in una nota che Gargiulo "durante un allenamento in preparazione per i campionati mondiali, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra per il quale è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulolegamentosa. Il giocatore è stato messo a riposo per le terapie del caso e verrà monitorato dallo staff sanitario della squadra nazionale per stabilire i tempi di recupero.

Oltre al centrale azzurro, durante il torneo in Piemonte, non ci sarà Yuri Romanò: l’opposto, infatti, ha avuto un risentimento muscolare al vasto mediale della coscia sinistra, per il quale è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici e inserito precauzionalmente in un programma di lavoro differenziato per favorirne il recupero. Nei prossimi giorni lo staff sanitario della nazionale monitorerà la situazione clinico- funzionale del giocatore per stabilirne il rientro con l’attività della squadra".