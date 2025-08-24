Duflos-Rossi, uno dei volti nuovi. "Un’emozione all’Eurosuole Forum. Qui la Lube ha scritto la storia»

Il baby Noa Duflos-Rossi ha raccontato le prime sensazioni da giocatore protagonista nel raduno della Lube vice campione d’Italia in attesa di una conferenza stampa di presentazione, per lui di più semplice attuazione rispetto agli altri due innesti che verranno a Civitanova solo al termine dei Mondiali. Lo schiacciatore-ricevitore, campione del mondo Under19 con la Francia poche settimane fa (eletto miglior schiacciatore della competizione), è l’unico volto nuovo tra i sette atleti della Prima squadra che in questi giorni stanno lavorando tra Eurosuole Forum e campo sportivo di Santa Maria Apparente. Figlio d’arte, oltretutto papà Patrick è stato il suo ultimo allenatore al Tolosa, Duflos-Rossi manifesta un sorrisone appena lo sguardo finisce sugli stendardi appesi sul soffitto del palas. Lo schiacciatore francese sta coronando un sogno. A suo agio con la lingua inglese e già piuttosto abile nel capire le indicazioni dello staff in italiano, Duflos-Rossi svela i suoi propositi: "Fin dal primo momento in cui sono entrato all’Eurosuole Forum ho provato emozioni incredibili guardandomi intorno – afferma il classe 2007, atleta più giovane nel roster della Lube – per anni ho ammirato il palazzetto in televisione guardano i match della Cucine Lube Civitanova. Quasi non mi sembra vero di essere qui e avere il privilegio di allenarmi un su campo in cui il mio nuovo Club ha scritto pagine importanti di storia. Per me è fantastico".

Capisce bene la nostra lingua…"Tutti sono sorpresi perché comprendo l’italiano? Non esageriamo, per il momento provo a capire una nuova lingua, ma ho le mie difficoltà nel comprendere ogni cosa! Tra le priorità, al di là dell’intenzione di farmi valere in campo, c’è il desiderio di imparare il prima possibile un italiano fluente per integrarmi al meglio. Mi sono avvantaggiato con lo studio, ma devo continuare ad applicarmi. Sono qui per allenarmi sodo, migliorare il livello, guadagnarmi la possibilità di giocare e dare il mio contributo per vincere molte gare".

Prime sensazioni con la nuova realtà lontano da casa?"L’approccio con la Lube è stato ideale, con i nuovi compagni si è creato un buon feeling. Li trovo disponibili e simpatici, ragazzi a posto. Sintetizzare il mio impatto con l’ambiente in poche parole non è semplice, ma di sicuro percepisco un’atmosfera positiva. Un ottimo inizio in vista della stagione agonistica".