È derby all’Eurosuole Forum. La Lube va a caccia di record

Festa e record. La Lube termina oggi la regular season 2024-2025 e lo fa con il derby, perché alle 18 l’Eurosuole Forum mette in scena il match contro Grottazzolina. È la festa del volley marchigiano, festa non per modo di dire per quanto concerne la Yuasa Battery, formazione neopromossa (con il coach più giovane del torneo, classe 1980) che ha appena centrato una magnifica salvezza, un’impresa costruita con un gran girone di ritorno da 16 punti sui 18 totali! Anzi, i fermani faranno i Playoff 5° Posto. Sarà il secondo derby in SuperLega dopo lo 0-3 di andata al PalaSavelli e il primo di sempre a Civitanova. Quando giocava a Macerata la Lube ha vinto queste sfide senza mai concedere un set ai cugini della regione, altri precedenti c’erano stati infatti nel 2009-2010 contro Loreto e in precedenza 4 volte contro Falconara. Anche per il team di Medei oggi può essere occasione per fare festa, perché i biancorossi vogliono terminare la fase regolare mantenendo l’imbattibilità interna. All’Eurosuole Forum era già accaduto nella SuperLega 2016-2017 e prima nel 2013-2014, ma stavolta la Lube non c’ha mai perso in ogni competizione e, tornando al campionato, può riuscirci con soli successi da tre punti. Sarebbe un primato societario, eguagliando Perugia 2022-2023.

Balaso e compagni arrivano al match un po’ stanchi dopo la lunghissima trasferta durata una settimana in giro tra il nord Italia e la Turchia, nonché con pochi allenamenti disputati. Però tutto ciò viene compensato dall’entusiasmo creatosi dopo l’aritmetico terzo posto, 43 punti, e la qualificazione alla finale di Challenge Cup. Insomma atmosfera serena, senza pressioni per una gara tra tifoserie amiche (le società avevano anche stipulato un accordo con sconti per gli abbonati dell’altra), con circa 300 emozionati supporters dei fermani già in possesso dei biglietti. La Lube avrà una settimana libera da impegni, quindi da domenica ecco i playoff, scopriremo oggi se contro Milano, sesta a 36 punti o se contro Piacenza (del neo coach Travica) che ne ha 39 e oggi riceve Perugia a sua volta desiderosa di finire al primo posto.

Le formazioniCucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Loeppky; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Nikolov, Gargiulo, Tenorio, Bisotto. All. Medei.Yuasa Battery Grottazzolina: palleggiatore Zhukouski; opposto Petkovic; schiacciatori Fedrizzi e Tatarov; centrali Demyanenko e Comparoni; libero Marchisio. A disposizione Marchiani, Cvanciger, Bardarov, Antonov, Mattei, Cubito, Vecchi. All. Ortenzi.