"E’ la vittoria del gruppo"

Vittoria scaccia crisi per la Smartsystem Essence Hotels Fano che fa suo lo scontro salvezza con Reggio Emilia e supera in classifica Porto Viro, prossima avversaria al Palas Allende domenica 9 Febbraio. "Due punti fondamentali – afferma Federico Compagnoni –, perché venivamo da un momento difficile. Un po’ di sollievo, ora dobbiamo continuare così". Alti e bassi, ma grande cuore per i virtussini che sono riusciti ad acciuffare una gara che per poco non vedeva sorridere la Conad: "La voglia di vincere del gruppo è stata fondamentale – continua l’ex Castellana –, abbiamo ritrovato la forza ed energia che ci hanno permesso di andare al quinto set, ora con calma dobbiamo riprendere il cammino interrotto a fine dicembre". Compagnoni analizza poi l’aspetto tecnico: "Bene muro e battuta, possiamo fare meglio in difesa e attacco, oltre ad essere più cinici ed equilibrati".

Grande ex di turno Pier Paolo Partenio che ricorda la stagione trionfante dell’anno scorso: "Ogni tanto me la sogno anche di notte – afferma il regista emiliano – soprattutto l’ultimo punto a muro che ci ha regalato la promozione". Dal volto di Mattia Raffa traspare fatica, ma grande soddisfazione, un altro passo importante verso l’obiettivo della salvezza: "Sapevamo sarebbe stata una partita tosta e così è stato – afferma il libero Raffa –, ma abbiamo dimostrato di essere vivi e di voler lottare per mantenere la categoria". Infine il giovane Federico Roberti che, verso la fine del quarto set, è stato costretto ad abbandonare il campo causa crampi: "Venivamo da un periodo non positivo – afferma il fanese –, domenica è stata una partita dura, ma quello che conta è aver portato a casa la vittoria".

La situazione dopo venti giornate è che i biancorossi adesso hanno 23 punti. Attualmente sarebbero salvi. Ecco perché le prossime partite sono molto importanti. Fin da domenica 9 febbraio alle 18 quando al Palas Allende arriva la Delta Group Porto Viro. Inoltre i fanesi potranno sfruttare per due turni di fila il fattore campo, una situazione che potrebbe essere una bella spinta. Prima del successo al tie-break con Reggio Emilia dell’ultima giornata, Fano veniva da quattro stop di fila, cosa che aveva ridotto a soli sei punti il divario dalla zona salvezza. Ma ora dopo la Conad, la Virtus avrà altri due scontri diretti, di cui il prossimo davanti al pubblico amico. Poi ci sarà Palmi in trasferta. La vittoria su Reggio Emilia ridà alla Smartsystem Essence Hotels fiducia ed energia.

