È l’ora della Cbf Balducci. Al via la stagione di A1

Domani ci sarà il raduno della CBF Balducci per iniziare a gettare le basi per il campionato di A1 di volley femminile. "Saranno tutte presenti – dice il ds Maurizio Storani – a parte la schiacciatrice Nicole Piomboni che godrà di qualche giorno di riposo dopo il Mondiale under 21". Le maceratesi quest’anno dovranno confrontarsi con le stelle della pallavolo femminile. "Si presenta una stagione difficile ma appassionante, le scelte sono state fatte per potere essere all’altezza della situazione".

Per la CBF Balducci è la seconda partecipazione nella massima categoria e la precedente esperienza è stata d’aiuto. "Tre anni fa – ricorda il ds – non abbiamo trovato quelle ragazze cercate perché il mercato allora offriva ben poco, ora la situazione è cambiata perché c’è maggiore scelta come testimoniato quando abbiamo dovuto sostituire l’infortunata Farriol in nazionale. Tale maggiore scelta è dettata anche dalle due leghe americane che impegnano tante atlete, molte di loro non sono soddisfatte di giocare in quei campionati e sfruttano la possibilità di sciogliere mensilmente il contratto".

In poco tempo la CBF Balducci si è trovata costretta a trovare una sostituta al posto di Farriol. "Facevano molto affidamento sull’argentina ritenuta da diversi addetti ai lavori come un’ottima scelta, purtroppo è stata vittima di un grave infortunio e siamo andati sul mercato. Abbiamo individuato la statunitense Crawford che ha le stesse caratteristiche: è brava in attacco e soprattutto a muro".

Asia Bonelli, Giulia Bresciani, Clara Decortes e Alessia Mazzon sono le uniche rimaste dello scorso anno. "Avremmo voluto confermare un altro paio di giocatrici, ma i matrimoni si fanno in due. Riteniamo che queste quattro ragazze siano da A1 e sono rimaste volentieri essendosi trovate bene con noi, a Macerata e credono nel progetto".

Domani ci sarà il raduno e dal giorno dopo si lavorerà sodo per farsi trovare pronte per il 6 ottobre quando la CBF Balducci esordirà in campionato ricevendo Cuneo, ma nel frattempo ci saranno dei test. "Il 20-21 faremo un quadrangolare a Conegliano, poi ce ne sarà un altro a Pesaro, ci saranno dei test al Fontescodella contro San Giovanni in Marignano (A1) e Altino (A2)". Tutto è fatto in funzione del campionato con le maceratesi che giocheranno le prime due gare in casa contro Cuneo e Pinerolo. "Sono avversarie forti e consolidate in A1. Molti dicono che sia una partenza più abbordabile, altri sostengono che sarebbe stato meno pesante a livello psicologico affrontare le big considerando che noi abbiamo tante nuove giocatrici che devono amalgamarsi".