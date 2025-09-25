È tornata subito la vera Italia. In semifinale troverà la Polonia: "Questo è un gruppo speciale»

ITALIA 3 BELGIO 0 (25-13, 25-18, 25-18)

ITALIA: Gargiulo 4, Giannelli 5, Michieletto 13, Russo 11, Romanò 7, Bottolo 11, Balaso (L). N.e: Rychlicki, Porro, Sbertoli, Anzani, Sani, Galassi, Pace (L). All. De Giorgi.

BELGIO: Fafchamps 2, D’Hulst, Deroo 11, Coolman 6, Reggers 14, Desmet 6, Lantsoght (L). Van Hoyweghen, Dermaux, D’heer, Plaskie, Rotty 1. N.e: Perin, Verwimp (L). All. Zanini

Arbitri: Simonovic, Ovuka

Note: Durata set: 22’, 28’, 28’. Spettatori: 2906. Italia: 8 a, 7 bs, 6 m, 9 e. Belgio: 1 a, 13 bs, 1 mv, 24 et.

Ormai è una classica, oltre che la rivincita dell’ultima finale mondiale e dell’ultima Vnl. Italia-Polonia, sempre loro: sabato però si ritroveranno in semifinale, ai Mondiali in corso a Manila, e anche se sul piano strettamente tecnico potrebbe aver ragione chi pensa che questa sia la vera finale, per le statistiche non sarà così. Non che questo ragionamento sposti di un millimetro la realtà delle cose: servirà un’Italia super per centrare la partita di domenica che vale l’oro a Manila, perché oggi la Polonia sembra per larghi tratti ingiocabile, soprattutto quando entra il servizio a quel diavolo di Wilfredo Leon. Eppure a pallavolo si gioca in sei più il libero, e di punti ne servono tanti. Soprattutto, l’Italia ha dimostrato ieri asfaltando il Belgio (due muri e un ace di Russo a chiudere tutti i set, mai in discussione), che l’aveva battuta nel girone, di aver la forza per scavarsi dentro e cambiare faccia nel giro di pochi giorni. Se saprà farlo nel giro della stessa partita, potrà puntare a bissare l’oro vinto tre anni fa in terra polacca. Ma per cominciare sarebbe già importante non farsi prendere a schiaffi come nell’ultima Vnl.

L’Italia vista ieri però non deve porsi alcun limite. Spiega Fefé De Giorgi: "Abbiamo giocato una partita molto intensa, restando sempre concentrati. Una delle chiavi è stata sicuramente la battuta, abbiamo servito ad altissimo livello. Abbiamo apportato alcune modifiche rispetto alla prima partita, e si sono viste. La squadra sta crescendo partita dopo partita. Abbiamo interpretato la partita nel miglior modo possibile, questo è un gruppo speciale perché si aiuta, ha intrapreso un percorso, lo sta portando avanti e continua a crescere".

Felice capitan Giannelli, che contro il Belgio era finito in panchina nel girone: "Essere ancora tra le prime quattro squadre al mondo è motivo di grande orgoglio, in questo torneo abbiamo dimostrato che una sconfitta non basta a farci perdere le nostre certezze. Le sconfitte servono, perché ti aiutano a capire dove sei e cosa devi migliorare. La sconfitta fa parte del nostro sport e del nostro lavoro".

Parole sagge, come quelle del suo compagno di squadra Alessandro Michieletto: "Ce la siamo meritata, abbiamo giocato molto bene, possiamo ancora crescere, ma intanto ci aspetta in semifinale una bella sfida. Possiamo dire di essere ancora tra le prime quattro del mondo. Ce la giochiamo con il giusto divertimento perché quando ci divertiamo in campo, diventiamo due o tre marce più forti".

La Polonia ha battuto la Turchia 3-0, negli altri quarti oggi Usa-Bulgaria e Repubblica Ceca-Iran.