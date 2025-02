"È una Lube che piace sempre di più"

Saranno più di un centinaio i tifosi biancorossi che si recheranno domenica al PalaPanini per incitare la Lube nel match di campionato contro la Valsa Group Modena. Un seguito importante e soprattutto la conferma, anche in termini numerici e quantitativi, del rinnovato clima di entusiasmo che si è tornati a respirare intorno alla squadra di coach Medei. Un’atmosfera non prodotta o scaturita dalla recente vittoria della Coppa Italia, quello semmai è l’apice – si spera solo per adesso – di un fenomeno che era già in atto e che avevamo iniziato a raccontare settimane fa.

Un fenomeno che si capisce ancora di più parlando con Giacomo Andreani, presidente onorario di Lube nel Cuore e fondatore del club nel 2011. "Io l’ho percepito fin dalla prima di campionato – esordisce Andreani – perché c’era un’aria nuova, fresca e devo dire più umile. Anche da parte del pubblico che si è tolto i panni della giuria. Aggiungo che è stata fiducia piena, nonostante i risultati nei primi due mesi siano stati altalenanti, perché comunque piaceva a tutti l’atteggiamento mostrato dalla squadra".

Un gruppo giovane che gioca in modo corale e che trasmette entusiasmo, è così? "Assolutamente, questa Lube – aggiung – è divertente, ha ricreato energia e motivazioni per essere sempre presenti all’Eurosuole Forum. Anzi dico a coloro che non sono venuti al palazzetto: non sapete proprio cosa vi state perdendo! Dobbiamo dare merito di tutto questo non solo ai giocatori, ma anche alle scelte fatte dalla società a cominciare da coach Medei, la persona giusta nel posto e nel momento giusto".

Sarete allora particolarmente numerosi domenica a Modena. "In questa stagione abbiamo sempre fatto almeno un pullman in ogni trasferta e domenica avremo una ventina di soci da fuori le Marche che si uniranno a noi. Questo testimonia quanto interesse ci sia intorno alla Lube a livello nazionale. Mi fa piacere infine constatare che sta aumentando il numero dei giovani che vengono a vedere le partite".

E allora come finirà domenica al PalaPanini? "Non mi pronuncio per scaramanzia. Dico solamente che in un palazzetto che, secondo me, sarà pieno nonostante il rendimento magari non eccellente della formazione gialloblù, troveremo di fronte tanti ex che avranno il coltello tra i denti e noi tifosi – conclude Giacomo Andreani – dovremmo spingere la squadra alla lotta facendo la nostra parte".

Andrea Scoppa