Easter Volley: al via la 31ª edizione del torneo internazionale di pallavolo femminile

Come tradizione torna l’Easter Volley. Oggi e fino a sabato si giocherà la 31’ edizione di Easter Volley Uniqa Cup "memorial Flavio Brasili", torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile organizzato dalla società Bftm Volley Summer Camerano. Le squadre al via sono 126 divise in 4 categorie (under13-14-16-18) e provengono da 10 nazioni e 10 regioni italiane per un totale di oltre 400 partite che si giocheranno in 27 impianti di 14 comuni del territorio. Le finali del torneo under 16 ed under 18 e la manifestazione conclusiva di premiazione con la presenza di tutte le squadre partecipanti con la presenza di circa 3.000 tra atleti, accompagnatori, familiari e autorità si svolgeranno al PalaRossini Estra Prometeo di Ancona nel pomeriggio di sabato. La finale del torneo under 13 "trofeo Marco Vive" si disputerà al PalaSabbatini di Ancona mentre quella del torneo under 14 "trofeo Massimo Governatori" al Pala Daniele Principi di Camerano. Ospite d’onore di questa edizione che sarà insignito del premio Flavio Brasili "Lo sport nel cuore" è Osmany Juantorena. Lo schiacciatore italo-cubano per tanti anni in maglia Cucine Lube e con la Nazionale Italiana sarà presente alla premiazione. Le finali under 16 ed under 18 e la cerimonia finale di premiazione saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di Easter Volley. Le finali under 16 ed under 18 e la cerimonia finale di premiazione saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di Easter Volley. Nell’edizione 2024 le vincitrici sono state le statunitensi Northern Lights dal Minnesota in under 18, le croate di Zagabria in under 16, Gada Pescara3 in under 14 e Neumarkt Sud Tirol in under 13. Nei tornei giovanili è sempre difficile fare previsioni circa le favorite ma in under 18 le campionesse uscente sono sempre tra le squadre più temibili comeCollemarino e la Pieralisi Jesi. Curiosità per le formazioni polacche di Wroclaw e di Bydgoscz. In under 16 Mondial Carpi, ma attenzione alle bosniache di Obudovac e Zagabria. In under 14 Tolentino potrebbe fare un bel torneo mentre in under 13 c’è curiosità per le piccole rumene di Craiova.