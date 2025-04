Easter Volley Uniqa Cup 2023: Trionfo di Neumarkt Egna e Craiova nel torneo internazionale

Sorrisi e applausi, coriandoli e abbracci accompagnano l’epilogo dell’edizione numero 31 di Easter Volley Uniqa Cup memorial Flavio Brasili. Il torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile ha visto 126 squadre partecipanti provenienti da 10 nazioni e 10 regioni italiane che come sempre si gioca a ridosso delle festività pasquali rinsaldando il binomio sport -turismo.

Nella categoria under 18 trionfo delle baltoatesine delka Neumarkt Egna al tiebreak su Schio. Terza Cpn Collemarino. Migliori giocatrici Elettra Verdi di Neumarkt, miglior libero Melanie Rizzolli di Neumarkt. In Under 16 per la prima volta nelle 31 edizioni di Easter Volley vince la formazione rumena di Craiova in finale su Sassuolo, terza la seleziona croata di Zagabria. Migliori giocatrici le giovani rumene Andrea Barbulescu e Sophia Zmadamdache, Martina Boni e il libero Giorgia Vandelli di Sassuolo.

Nel torneo under 14 "trofeo Massimo Governatori" presente il fratello Gianfranco vince la formazione lombarda della Elisir Vizzolo davanti a Gada Pescara e Rapagnano. In under 13 trofeo Marco Vive con il papà Mario Pierangeli ha vinto la Us ’79 Civitanova davanti a Gada Pescara e Craiova. Le migliori giocatrici Matilde Merazzi e Eva Migliorelli della U’79, Betatrice Borgia di Gada Pescara.

A premiare l’ospite d’onore Osmany Juantorena, l’ex campione azzurro la cui figlia Viktoria gioca a Civitanova che ha ricevuto a sua volta il premio Flavio Brasili "Lo sport nel cuore". Presente anche il console onorario della Moldova Roberto Galanti che ha consegnato un regalo a Claudio Principi segno di amicizia nei confronti di un torneo che avvicina le giovani e consente loro di confrontarsi sportivamente ma anche culturalmente. Premiati anche tutti i 61 arbitri che hanno diretto le gare guidati dal responsabile degli arbitri del CR Marche Fipav Michele Brunelli.

"Anche quest’anno abbiamo vissuto un torneo di buonissimo livello con vincitrice diverse rispetto al solito – ha detto Claudio Principi ideatore del torneo con il compianto fratello Daniele e dedicato ad un altro amico come Flavio Brasili".