Egonu, Sylla e De Gennaro, Italia campione del mondo dopo 23 anni. Quando il talento non ha una generazione

Milano, 7 settembre 2025 – L’Italia femminile è campione del mondo di volley. La vittoria al tie-break contro la Turchia ha fatto esplodere l’inno di Mameli in Thailandia e ha riempito i cuori in tutta la Penisola italiana.

Generazione di fenomeni? No, squadra. Squadra di campionesse. Perché questa è un’Italia transgenerazionale, un’Italia nella quale due giocatrici non erano neanche nate quando l’altra Nazionale, quella, allenata da Marco Bonitta, delle Lo Bianco, delle Cardullo, delle Togut, delle Rinieri, delle Piccinini, delle Sangiuliano, di Sara Anzanello - quella Sara Anzanello che se ne è andata troppo presto e che oggi sicuramente da lassù starà festeggiando -, aveva fatto esplodere il Belpaese con la vittoria del primo Mondiale.

Stella Nervini ed Ekaterina Antropova nel 2002 non erano ancora nate, sarebbero arrivate l’anno successivo. E oggi sono due delle italiane neocampionesse del mondo. Loveth Omoruyi, invece, non aveva neanche compiuto un mese. Solo Monica De Gennaro, classe 1987, e Yasmina Akrari, nata nel 1993, probabilmente hanno visto quella Nazionale italiana sognando magari un giorno di farne parte. E oggi possono dire con orgoglio di farne parte. Così come ne fanno parte una strabordante Paola Egonu, che si è finalmente presa la Nazionale sulle spalle dimostrando di non essere più una promessa ma una vera, concreta, pazzesca certezza, una Myriam Sylla che proprio in Turchia ha scelto di andare a giocare firmando un contratto biennale con il Galatasaray, la granitica capitana Anna Danesi, Carlotta “Charlie” Cambi, la Mvp delle Mvp Alessia Orro, il “libero futuro” Eleonora Fersino, l’altrettanto “centrale futuro” Benedetta Sartori e le “miss affidabilità” Sarah Fahr e Gaia Giovannini.

Peraltro, chissà quale atmosfera si respirerà in casa De Gennaro-Santarelli: fra moglie, libero azzurro campione del mondo, e marito, ct della Turchia fresca di sconfitta, più che un dito ci si è messo un Mondiale. E chissà che, magari, Moki dopo questa impresa possa decidere di ripensarci e non ritirarsi dalla Nazionale. La finale mondiale in Thailandia vinta per 3-2 contro la Turchia è stata la sua ultima gara in azzurro. E che gara. E se Moki acchiappatutto decidesse di riconsiderare il suo proposito? I tifosi lo sperano.