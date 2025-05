Ekaterina Antropova rinnova con Savino Del Bene: pronta per Champions e Mondiale per club

Ekaterina Antropova giocherà ancora nella Savino Del Bene. Dopo la conferma di Maja Ognjenovic, l’indiscussa regista della squadra, del libero Brenda Castillo e della banda Lindsey Ruddins, è arrivata ora la notizia del prolungamento per il quinto anno consecutivo del rapporto con Kate, l’opposto indiscusso protagonista in Italia e nel mondo, miglior realizzatrice dello scorso campionato con 703 punti, 78 ace e 67 muri messi a segno in 30 presenze, e prima anche nella classifica delle battute vincenti. La campionessa olimpica di Parigi sarà quindi ancora una volta uno dei punti di forza dello Scandicci in una stagione che si preannuncia sempre più impegnativa, con la squadra che parteciperà nuovamente alla Champions e, per la prima volta nella storia della società, anche al Mondiale per club.

"Sono felicissima di far parte anche la prossima stagione della Savino Del Bene e non vedo l’ora di incontrare tutti i tifosi al palazzetto", ha ammesso. Confermati finora anche Marco Gaspari e il secondo allenatore Sandor Kantor, così come il responsabile della fisioterapia Sebastiano Cencini, il preparatore atletico Marco Sesia, l’osteopata Matteo Gori, i nutrizionisti Christian Petri e Alessandra Simone, e i medici Eligio Cavalli e Monica Fabbri.

Nuovo incarico, invece, per Andrea Panzeri che dal ruolo di terzo allenatore – assunto dal neo entrato Mattia Cozzi – passa a quello di sparring. Nuovi entrati pure lo scoutman Simone Maurilli e il fisioterapista Gioele Corti. Infine gli addii, che riguardano tre giocatrici che hanno lasciato il segno: la schiacciatrice belga e capitana Britt Herbots, la centrale brasiliana Ana Carolina Da Silva ‘Carol’ e il libero Beatrice Parrocchiale reduce da un infortunio che l’ha tenuta per quasi tutta la stagione fuori dal campo.