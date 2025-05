Elena Perinelli si unisce alla Bartoccini Mc Restauri Perugia per la serie A1 femminile

La notizia era trapelata e ora lo conferma ufficialmente la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Il club delle magliette nere per la prossima serie A1 femminile ha ingaggiato un martello di spessore, si tratta della schiacciatrice Elena Perinelli che dice: "Sono molto contenta di essere qui a Perugia. Ho trovato un ambiente molto familiare ma che allo stesso tempo ha voglia di crescere e lavorare, qualità che sono poi le basi per poter fare bene. Tutti mi hanno parlato bene di questo ambiente. Questo club arriva da due stagioni importanti e spero di continuare su questa scia. Penso di poter ancora crescere tanto, lavorando giorno per giorno, sia da un punto di vista individuale che di collettivo. Credo molto nel gioco di squadra e spero di poter dare il mio contributo soprattutto sotto questo punto di vista. Non so ancora si può dire ufficialmente, ma io voglio il tre come numero di maglia".

La giocatrice mancina, proveniente dalle fila di Pinerolo (A1), porta in Umbria esperienza, qualità tecniche e una forte attitudine al lavoro di squadra; insomma, un rinforzo importante per il reparto offensivo. Nata a Varese il 27 giugno 1995, alta 182 cm, ha alle spalle una carriera di rilievo. Così la Bartoccini conferma la volontà di volere essere protagonista anche nel prossimo campionato di serie A1 femminile dopo l’ottima stagione appena conclusa.

Alberto Aglietti