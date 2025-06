Ermgroup San Giustino ingaggia Gioele Favaro: rinforzo per la serie A3 maschile

Si muove il mercato della serie A3 maschile con la Ermgroup San Giustino che piazza il primo colpo, lo schiacciatore veneto Gioele Favaro (nella foto) proveniente da Pineto (A2): "Avevo bisogno di ritrovare il campo, una squadra nella quale coesistono atleti giovani ed esperti può regalare grandi soddisfazioni. Le mie caratteristiche sono di un giocatore divertente, ossia capace di portare il sorriso e allo stesso tempo anche la serietà e la professionalità. Tutti mi hanno sempre parlato bene della Altotevere ed è anche per questo motivo che ho fatto questa scelta. Si percepisce la voglia di far bene, per cui credo di aver fatto la scelta giusta".

Convinto dell’operazione portata a termine il direttore sportivo Valdemaro Gustinelli: "Favaro dovrà completare dal punto di vista tecnico un sestetto che necessita di un giocatore specializzato sui fondamentali di seconda linea, ma ha anche una qualità e soprattutto un bel bagaglio di esperienza alle spalle". Originario di Camposampiero, classe 2003 e con 192 centimetri di altezza, ha totalizzato 56 presenze in A2 e 33 in A3; i punti messi a segno finora in carriera sono 434, comprensivi di 42 ace e di 36 muri.