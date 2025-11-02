Esame a Busto Arsizio: "Cbf, concedi il bis"

Da un lato c’è la CBF Balducci che vuole muovere la classifica e dall’altro la Eurotek Laica Uyba di Busto Arsizio decisa a sfruttare la gara interna per superare le maceratesi nella graduatoria della A1 di volley femminile. Alle 17 si gioca la settima giornata con la CBF Balducci che ha 8 punti contro i 6 delle lombarde che finora sul loro campo hanno sempre conquistato punti: 3 contro la Megabox, 2 contro Bergamo e uno contro Conegliano. Due le ex in campo: Valeria Battista è stata lo scorso anno a Macerata mentre la palleggiatrice Asia Bonelli ha giocato a Busto Arsizio dal 2020 al 2022.

"Busto Arsizio – Valerio Lionetti, coach della CBF Balducci, fotografia le avversarie – ha un roster di valore, con atlete che possono dare il contributo in più ruoli. In questo periodo il calendario non ci aiuta, giocare giovedì e poi di nuovo domenica rende tutto più complesso. Praticamente riusciamo a svolgere solamente un allenamento “quasi“ normale tra una gara e l’altra, e questo non è affatto semplice. Nonostante ciò, lavoriamo con tutto ciò che abbiamo a disposizione. Lo spirito portato giovedì sera in campo è proprio questo: provarci sempre, metterci impegno, fare tutto il possibile per arrivare pronte. E credo che questo atteggiamento si sia visto in modo chiaro".

La Eurotek Laica Uyba è guidata in panchina da coach Enrico Barbolini, in cabina di regia ci sarà la nazionale giapponese Nanami Seki (ex Conegliano), in diagonale con l’opposta Josephine Obossa. Al centro la coppia formata dalla belga Silke Van Avermaet e da Katja Eckl, con l’alternativa di Alice Torcolacci. Reparto schiacciatrici affidato alla messicana Melania Parra e ad Alessia Gennari, pronta anche l’ex arancionera Valeria Battista, protagonista della promozione in A1 della scorsa stagione delle maceratesi. Il libero è Federica Pelloni. Ecco cosa dice Francesca Parlangeli, libero delle lombarde, sulla squadra maceratese. "Sfidiamo una neopromossa che sta facendo bene e dovremo stare attente, non esistono gare semplici in un campionato che si sta dimostrando molto competitivo. Dovremo pensare soprattutto a far bene nella nostra metà campo: giocare in casa con i tifosi vicino è per noi un aspetto fondamentale e cercheremo di sfruttare anche questo fattore". La partita sarà arbitrata da Denis Serafin e Mauro Goitre.