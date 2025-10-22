Esame Savino Del Bene. Arriva Milano di Egonu

Tre giorni dopo la vittoria sudata nel derby con Il Bisonte Firenze la Savino Del Bene Scandicci scende di nuovo in campo stasera alle 20.30 al Pala BigMat (diretta Rai Sport e vbtv) contro la Numia Vero Volley Milano: una delle sfide più avvincenti della A1 che avrebbe dovuto giocarsi il 7 dicembre, nella 13a giornata, ma è stata anticipata essendo in quella data la squadra di Marco Gaspari impegnata nel Mondiale per club. Il confronto fra due protagoniste assolute in Italia e in Europa, arriva in un momento di straordinaria euforia per la squadra milanese di Stefano Lavarini che sabato scorso a Trieste ha vinto la Supercoppa italiana battendo Conegliano al tie-break e interrompendo così il dominio incontrastato delle pantere che durava dal febbraio 2019.

"Affronteremo una squadra che arriverà a Firenze con un entusiasmo incredibile - afferma Gaspari - ci aspetta quindi una formazione piena di energia e motivazioni. Noi veniamo da due partite non brillantissime, ma anche da una vittoria sofferta contro Firenze che ci ha dato consapevolezza e nella quale abbiamo dimostrato di saper soffrire. Da parte nostra dovrà esserci ancora più determinazione, giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, contro una squadra che, come noi, come Novara e come Conegliano, punta in alto. Sappiamo di dover crescere: contro giocatrici di questo livello sarà fondamentale battere bene e mantenere grande attenzione a muro e in difesa".

In questa stagione la società lombarda ha modificato il roster inserendo al suo interno ben nove giocatrici nuove; cinque le confermate: Gelin, Pietrini, Danesi, Kurtagic ed Egonu. Due le ex in campo, una per parte: Pietrini con la maglia del Vero Volley, Castillo con la Savino.

Franco Morabito