"Esperienza d’oro allenarsi con la Lube"

Più avanti verrà aggiunto qualche veterano senza contratto, intanto ad integrare il ritiro della Lube con appena sette effettivi della Prima squadra (Podrascanin fa lavoro differenziato oltretutto, essendo reduce da una operazione), vi sono due atleti del vivaio. Sono Federico Viscuso e Mario Wang, entrambi classe 2009. Quest’ultimo è un centrale che è approdato all’Academy biancorossa dalla scorsa stagione, mentre il primo è una new entry nel giro della Nazionale Under20 di beach volley. I due ragazzi stanno allenandosi con il mini gruppo a disposizione di coach Giampaolo Medei e stanno facendo i conti anche con la fatica e con la velocità del gioco, tuttavia sono ben consapevoli dell’occasione d’oro che stanno vivendo al fianco di campioni.

Viscuso racconta così queste giornate: "L’opportunità è emozionante e davvero sorprendente. Quest’anno ammiravo i match dei biancorossi in SuperLega e adesso mi ritrovo in palestra a correre e sudare con loro. Per me è molto interessante mettermi alla prova con atleti così talentuosi. L’impatto? Ovviamente la fatica si è fatta sentire, ma l’approccio è stato positivo. Nel corso dell’estate non ho mai smesso di allenarmi sulla spiaggia ed è arrivata la convocazione della Nazionale giovanile di beach volley a luglio. Sono un po’ affaticato alla schiena, ma grazie alla preparazione con i biancorossi – dice il giovane schiacciatore Viscuso – mi rimetterò in forma. Il passaggio dal mio precedente club (la Virtus Roma ndc) all’Academy mi ha spinto a decisioni importanti e a sacrifici dal punto di vista personale, cercherò di fare sempre del mio meglio per poter raggiungere la serie A".

Il centrale Wang invece fa autocritica… "L’allenamento atletico è andato molto bene ed è servito a sciogliermi dopo un’estate interamente dedicata ai pesi. Invece, non sono molto soddisfatto del mio approccio alla seduta tecnica perché mi sentivo ansioso e imballato. Di conseguenza, ho commesso troppe imperfezioni ed è stato un boccone amaro in campo, ma i giocatori mi hanno subito rinfrancato spronandomi a reagire. Con il loro aiuto sono convinto di poter crescere e limitare il più possibile il numero degli errori. Non mi aspettavo di essere chiamato alla preparazione cuciniera dei big, voglio evolvermi e acquisire la giusta mentalità. Mi sono dedicato tardi alla pallavolo nella mia vita, solo due anni fa, quindi devo lavorare sodo. Il gruppo di lavoro è magnifico e pieno di giovani molto in gamba. Tornerò più consapevole nel team dell’Academy".