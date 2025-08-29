Europei, sconfitta all’esordio per gli azzurri. Troppo Giannis, l’Italia inizia in retromarcia

ITALIA 66GRECIA 75

ITALIA: Gallinari 8, Melli 15, Fontecchio 4, Thompson 3, Ricci 5, Spagnolo 10, Procida ne, Niang 11, Spissu, Diouf 4, Akele ne, Pajola 6. All. PozzeccoGRECIA: Dorsey 6, Larentzakis 3, Toliopulos 8, Sloukas 9, Kalaitzakis, Papanikolaou 3, Katsivelis, Samodurov ne, Antetokounmpo G.31, Antetokounmpo K., Antetokoummpo T. 6, Mitouglou 9. All. SpanoulisArbitri: Vazquez, Gedvilas, Praksch.

Note. Parziali: 12-22; 32-36; 47-56. Tiri da due: Italia 23/64; Grecia 27/52. Tiri da tre: 7/27; 7/18. Tiri liberi: 13/19; 14/19. Rimbalzi: 32; 31.

di Massimo SelleriIl capitano Nicolò Melli e l’esordiente Saliou Niang non bastano a una Italia comunque volenterosa per compiere l’impresa e così questi Europei partono tutti in salita. Il fallo tecnico preso dal ct Pozzecco a 8’19“ dalla fine del secondo quarto ha due meriti: il primo è quello di trasmettere un po’ di adrenalina ad un gruppo dove forse ci sono troppi bravi ragazzi e manca un po’ di cattiveria e il secondo è quello di dare una sistemata al metro arbitrale che fino a lì non era stato particolarmente favorevole agli azzurri. Il risultato è che dopo essere piombati a -12 e aver subito 24 punti in poco più di 11’, la difesa si è accesa e da lì alla fine del primo tempo saranno solo 12 i punti messi a segno dalla Grecia.

"Per aspera ad astra" dicevano gli antichi latini per un motto che tradotto significa: "Attraverso il terreno accidentato si arriva alle stelle". Questa nazionale di difficoltà ne incontrerà ancora parecchie, soprattutto a causa della maggiore fisicità degli avversari, e il terzo quarto ne è la perfetta testimonianza, ma ha il talento per trovare altre strade. Un canestro di Momo Diuof vale il -2 (34-36) e poi sono gli ellenici a cercare il prendere il volo riportandosi sul +7 (34-41). Le due squadre giocano in modo simmetrico, una sfrutta lo strapotere sottocanestro di Giannis Antetokounmpo, l’altra prova a far sistematicamente arrivare la palla nell’area colorata nella speranza di caricare di falli il colosso ateniese per cercare di metterlo fuori dai giochi e tra una spallata e l’altra è la Grecia che tenta di riprendere il largo, approfittando anche di qualche ingenuità commessa dagli avversari.

Sul -14 (61-47) l’Italia, mossa dall’orgoglio, cerca di giocare le sue ultime carte, ma sarebbe ingeneroso dire che per il momento le stelle sono meteore perchè tra defezioni dell’ultima ora e infortuni un gruppo migliore di questo non c’era. In ogni caso gli azzurri onorano la maglia, ma la stanchezza gioca a loro un brutto scherzo e così non si va oltre il -5 (71-66) a 49“ dal suono dell’ultima sirena. Domani (ore 14) si replica con la Georgia che ieri battuto la Spagna di Scariolo.