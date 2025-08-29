Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Volley
  3. Europei, sconfitta all’esordio per gli azzurri. Troppo Giannis, l’Italia inizia in retromarcia

Europei, sconfitta all’esordio per gli azzurri. Troppo Giannis, l’Italia inizia in retromarcia

Antetokounmpo dice 31 e la Grecia ci fa male, domani per gli azzurri c’è la Georgia che ha battuto Scariolo

di Redazione Sport
29 agosto 2025
Un attaco di Saliou Niang, contro la Grecia non è bastato

Un attaco di Saliou Niang, contro la Grecia non è bastato

XWhatsAppPrint

ITALIA 66GRECIA 75

ITALIA: Gallinari 8, Melli 15, Fontecchio 4, Thompson 3, Ricci 5, Spagnolo 10, Procida ne, Niang 11, Spissu, Diouf 4, Akele ne, Pajola 6. All. PozzeccoGRECIA: Dorsey 6, Larentzakis 3, Toliopulos 8, Sloukas 9, Kalaitzakis, Papanikolaou 3, Katsivelis, Samodurov ne, Antetokounmpo G.31, Antetokounmpo K., Antetokoummpo T. 6, Mitouglou 9. All. SpanoulisArbitri: Vazquez, Gedvilas, Praksch.

Note. Parziali: 12-22; 32-36; 47-56. Tiri da due: Italia 23/64; Grecia 27/52. Tiri da tre: 7/27; 7/18. Tiri liberi: 13/19; 14/19. Rimbalzi: 32; 31.

di Massimo SelleriIl capitano Nicolò Melli e l’esordiente Saliou Niang non bastano a una Italia comunque volenterosa per compiere l’impresa e così questi Europei partono tutti in salita. Il fallo tecnico preso dal ct Pozzecco a 8’19“ dalla fine del secondo quarto ha due meriti: il primo è quello di trasmettere un po’ di adrenalina ad un gruppo dove forse ci sono troppi bravi ragazzi e manca un po’ di cattiveria e il secondo è quello di dare una sistemata al metro arbitrale che fino a lì non era stato particolarmente favorevole agli azzurri. Il risultato è che dopo essere piombati a -12 e aver subito 24 punti in poco più di 11’, la difesa si è accesa e da lì alla fine del primo tempo saranno solo 12 i punti messi a segno dalla Grecia.

"Per aspera ad astra" dicevano gli antichi latini per un motto che tradotto significa: "Attraverso il terreno accidentato si arriva alle stelle". Questa nazionale di difficoltà ne incontrerà ancora parecchie, soprattutto a causa della maggiore fisicità degli avversari, e il terzo quarto ne è la perfetta testimonianza, ma ha il talento per trovare altre strade. Un canestro di Momo Diuof vale il -2 (34-36) e poi sono gli ellenici a cercare il prendere il volo riportandosi sul +7 (34-41). Le due squadre giocano in modo simmetrico, una sfrutta lo strapotere sottocanestro di Giannis Antetokounmpo, l’altra prova a far sistematicamente arrivare la palla nell’area colorata nella speranza di caricare di falli il colosso ateniese per cercare di metterlo fuori dai giochi e tra una spallata e l’altra è la Grecia che tenta di riprendere il largo, approfittando anche di qualche ingenuità commessa dagli avversari.

Sul -14 (61-47) l’Italia, mossa dall’orgoglio, cerca di giocare le sue ultime carte, ma sarebbe ingeneroso dire che per il momento le stelle sono meteore perchè tra defezioni dell’ultima ora e infortuni un gruppo migliore di questo non c’era. In ogni caso gli azzurri onorano la maglia, ma la stanchezza gioca a loro un brutto scherzo e così non si va oltre il -5 (71-66) a 49“ dal suono dell’ultima sirena. Domani (ore 14) si replica con la Georgia che ieri battuto la Spagna di Scariolo.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su