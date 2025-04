Eurosuole Forum tutto esaurito per la semifinale playoff tra Lube e Sir

Biglietti praticamente terminati, sarà tutto esaurito all’Eurosuole Forum per gara2 della semifinale playoff tra Lube e Sir. Pienone e calore per spingere i ragazzi di Medei al successo di prestigio che pareggerebbe le sorti della serie e magari potrebbe aprire qualche piccola crepa nelle sicurezze del team di Lorenzetti, campione d’Italia e favorito per il tricolore-bis. Nelle ultime ore si sono ripetuti gli appelli "cromatici" e il palazzetto civitanovese domani alle 18 sarà una sorta di onda tutta rossa. Ovviamente Perugia ha obiettivi ben diversi per la trasferta. Gli umbri questo pomeriggio si muoveranno alla volta della costa adriatica e ieri ha parlato del secondo match in arrivo lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi. Il mancino ucraino ha solo 27 anni ma ormai è definibile un veterano delle gare di playoff dato che ha già sei partecipazioni all’attivo. "Gara1 – ha esordito – ci ha insegnato che Civitanova è una squadra che spinge, non molla e lo ha fatto vedere pure qua a casa nostra che vogliono vincere anche senza il loro capitano. Sabato ci dobbiamo aspettare una Lube ancora più forte. In questa settimana hanno preso ancora di più confidenza col nuovo assetto senza Balaso e diventerà ancora più dura giocare contro di loro. Anche noi però ci siamo allenati molto bene in settimana. Dobbiamo giocare come sappiamo e fare quanto abbiamo preparato. Questo è il momento più bello della stagione e ci aspettiamo un livello molto alto, soprattutto sarà difficile in casa loro perché in questa stagione hanno fatto vedere che giocano molto bene".

Il cecchino del servizio, atleta che ha fatto più ace di tutti nella regular season, ha anticipato la sfida anche dal punto di vista tecnico: "La battuta ci potrà aiutare sicuramente, ma tutti sappiamo che non puoi andare in battuta senza prima fare sideout. A quel punto penso che noi abbiamo dei battitori buoni che possono fare break o mettere in difficoltà gli avversari. Ora nei playoff abbiamo visto che tanti ace non si possono più fare perché se anche batti più forte le squadre sono molto più attente a ricevere ogni pallone, quindi devi lavorare di più nella correlazione muro difesa". La Lube ha ricevuto elogi in regular season per la coralità del gioco ma Plotnytskyi sottolinea l’unità del gruppo umbro: "Abbiamo creato un cerchio molto forte, facciamo sempre tutto insieme e ci aiutiamo molto a vicenda, il livello è molto alto quest’anno anche negli allenamenti: mettere la palla giù quest’anno è molto più difficile e questo è un lavoro. Quest’anno abbiamo sempre preso la strada giusta perché anche dopo una sconfitta, siamo rimasti sempre concentrati e abbiamo lavorato per migliorare".