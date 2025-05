Fabio Balaso riflette sulla stagione della Lube: "Un punto di partenza"

Fabio Balaso (foto) non è molto social. Meglio, altra qualità a favore del capitano e libero della Lube. Il giocatore si è riservato qualche giorno dopo la conclusione della stagione, dopo il 2-3 di gara4 nella finale Scudetto contro l’Itas Trentino e poi ha scritto un post su Instagram raccontando in sintesi l’annata e indicandola come punto di partenza. Questo il contenuto "Eccoci qua. Siamo arrivati al termine di un’altra stagione, credo sia stata incredibile piena di emozioni belle ma anche brutte, ma credo che nessuno si aspettasse che arrivassimo a giocarci 3 finali con una Coppa Italia vinta, e la differenza l’ha sicuramente fatta il “gruppo“ che si è creato, non solo fra noi giocatori ma anche tra lo staff e tutti i nostri tifosi ognuno ha dato il massimo. Come ho già detto in altre occasioni – conclude Balaso, classe 1995, alla Lube dalla stagione 2018-19 – questo deve essere solo un punto di partenza e con il lavoro e l’impegno e la dedizione che ci abbiamo sempre messo ogni giorno ci toglieremo ancora tante altre belle soddisfazioni".

an.sc.